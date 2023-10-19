Aston Villa'dan Zaniolo Kararı!

Bahis soruşturması sebebiyle İtalya Milli Takımı kadrosundan çıkarılan Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'da aynı sorunu yaşamayacağı belirtildi.İngiliz basınında yer alan habere göre; yasa dışı bahis soruşturması süren Zaniolo, pazar günü oynanacak West Ham maçında kadroda yer alacak.

Aston Villa'dan Zaniolo Kararı!
Aston Villa'dan Zaniolo Kararı!
Editör: Nihat Çarboğa

Aston Villa yönetimi ve teknik heyetiyle konuşan İtalyan oyuncu, böyle bir suçu kabul etmediğini söyledi. Bununla birlikte Unai Emery'nin antrenmanlarını aksatmadan sürdüren Zaniolo'ya kadroda yer vereceği belirtildi.

Aston Villa'dan Zaniolo Kararı!

Zaniolo'nun avukatı Gianluca Tognozzi yaptığı açıklamada, "Nicolo hiçbir zaman bahis oynamadı. Bana bu kadarını anlattı. Poker ve balckjack gibi oyunları yasadışı platformlarda yasak olduğunu bilmediği için oynamış olabilir. Her şey yakında açığa kavuşur." demişti.

Aston Villa'dan Zaniolo Kararı! - Resim : 1

İtalyan yıldızın tablet ve telefonlarını inceleyen savcılık, oyuncu ile ilgili kararını kısa süre içinde verecek.

Aston Villa'nın Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, İngiliz ekibiyle 9 maça çıktı.

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# aston villa # Nicolo Zaniolo
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