Ataşehir’de Eda Erdem Parkı törenle açıldı

Atatürk Mahallesi’nde yer alan parkın açılışı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Açılış etkinliğine Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Eda Erdem ve birçok vatandaş katıldı. Kurdele kesiminin ardından Eda Erdem ve Başkan Adıgüzel, parkta bulunan voleybol sahasını inceledi.

Başkan Adıgüzel, “Hava koşullarına rağmen, sporun, sanatın ve gençlerin enerjisiyle Ataşehir için tarihi bir açılış gerçekleştiriyoruz. A Milli Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem’in adını taşıyan bu parkın açılışını hep birlikte kutlayacağız. Eda Erdem sadece bir sporcu değil, disiplini ve çalışkanlığıyla gençlerimize örnek olan, ülkemizi gururlandıran bir lider. Bu parkı, Eda Hanım'dan ilham alarak spor yapan tüm Ataşehirli gençlere hediye etmek istiyoruz” dedi.

ÜSTÜNDAĞ: "EDA ERDEM İSMİ BİZİ MUTLU ETTİ"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise, “Bu parka, Türk voleyboluna yıllarını veren ve ülkesi için her şeyi yapan Eda Erdem isminin verilmesi bizleri son derece mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

SANTARELLI: "KIZ ÇOCUKLARI İÇİN BİR HEDİYE"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, “Eda Erdem için burada olmak benim için büyük bir onur. Bu park, sadece Eda için değil, Türkiye'deki tüm kız çocukları ve spora gönül vermiş gençler için bir hediye niteliğinde. Eda, mükemmel bir rol model ve kaptan” şeklinde konuştu.

ERDEM: "SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ YANSITACAK"

Açılışta duygu dolu sözler paylaşan Eda Erdem, “16 yıldır yaşadığım Ataşehir'de böyle bir parkın varlığı ve adımın burada bulunması benim için büyük bir gurur kaynağı. Parklar, gençlerin spor yaparak geleceğe hazırlandığı ve insanların sosyalleştiği önemli buluşma noktalarıdır. Bu park, özellikle gençlerimiz ve voleybolseverler için sporun birleştirici gücünü en iyi şekilde yansıtacak. Burada gençler, birlik ve beraberliği öğrenecekler” dedi.

Park, toplamda 4.902 metrekarelik bir alana sahip. Voleybol sahasına, Eda Erdem’in ikonik fotoğrafının yerleştirildiği özel bir çalışma yapıldı.