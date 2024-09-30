O ilde toplu taşıma fiyatlarına zam geldi

Kayseri'de toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Peki, zam sonrasında toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar..

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
O ilde toplu taşıma fiyatlarına zam geldi
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararla toplu taşıma fiyatlarına %21 oranında zam uygulandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Toplu taşımanın ana gider kalemleri olan akaryakıt, bakım ve yedek parça maliyetlerindeki artışlar nedeniyle, toplu taşıma ücret tarifelerinde güncelleme yapılması zorunlu hale gelmiştir.” denildi.

Yeni Toplu Taşıma Ücretleri

Daha önce 16,50 TL olan tam bilet ücreti, %21 zam ile 20 TL’ye yükselirken, 9,00 TL olan indirimli bilet 11 TL oldu.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Toplu taşıma araçlarını sık ve düzenli kullanan yolcular için sunulan avantajlı abonman kartlar da güncellendi. 150 biniş hakkı bulunan indirimli abonman kart 300 TL (1 biniş 2 TL), tam abonman kart ise 150 biniş için 860 TL (1 biniş 5,7 TL) olarak belirlendi. İlçeler arası ulaşım tarifeleri ve aktarma koşulları da düzenlenmiş olup, yeni tarifeler 30.09.2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.”

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