Athletic Bilbao-Fenerbahçe maçında ilk yarı bitti: Goller havada uçuşuyor!

Fenerbahçe ile Athletic Bilbao arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, İspanya'daki San Mamés Stadyumu'nda gerçekleşti. İlk yarısı oldukça heyecanlı geçen karşılaşmada, iki takım da etkili bir performans sergiledi.

Athletic Bilbao ilk yarı 2-0 öne geçerek kapattı.

Karşılaşmanın sonucunda Athletic Bilbao, temsilcimiz Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Athletic Bilbao, grup aşamasındaki puanını artırırken Fenerbahçe, bir sonraki maçlar için stratejilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak.