Athletic Bilbao-Fenerbahçe maçında ilk yarı bitti: Goller havada uçuşuyor!

Müsabaka saat 18.30'da başladı. UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesi kapsamında Fenerbahçe, Athletic Bilbao ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler İspanyol rakibini yenerek seri yapmak istiyor.

Sude İnak Sude İnak
Athletic Bilbao-Fenerbahçe maçında ilk yarı bitti: Goller havada uçuşuyor!
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Fenerbahçe ile Athletic Bilbao arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, İspanya'daki San Mamés Stadyumu'nda gerçekleşti. İlk yarısı oldukça heyecanlı geçen karşılaşmada, iki takım da etkili bir performans sergiledi.

Athletic Bilbao ilk yarı 2-0 öne geçerek kapattı.

Karşılaşmanın sonucunda Athletic Bilbao, temsilcimiz Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Athletic Bilbao, grup aşamasındaki puanını artırırken Fenerbahçe, bir sonraki maçlar için stratejilerini yeniden gözden geçirmek zorunda kalacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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