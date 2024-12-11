Hak mücadelesinde açlık grevi: Polonez işçileri pes etmiyor

Günlerdir mücadele ediyorlar. Karalıklarını Çatalca Adliyesi önünde sürdürüyorlar. Sendikalı oldukları için işten atılan Polonez işçilerinin mücadelesinde 145 günü aştı. İşçiler yağmur çamur demeden mücadele ediyor.

İşlerine geri dönmek için Çatalca Kaymakamıyla, İstanbul Valisiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile görüşen işçiler derman bulamadı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya yola koyuldu.



Yürüyüşlerine izin verilmeyen işçiler önce kefenlerini giydi, sonra açlık grevine başladı. 4 gündür açlık grevinde olan işçilerden 11'i rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.



Haklarını alana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini belirten işçiler, yürüyüşlerine uygulanan engelin kaldırılmasını istiyor.