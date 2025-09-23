Athletic Bilbao – Girona maçı saat kaçta, hangi kanalda? San Mamés’te kritik randevu!

Athletic Bilbao – Girona karşılaşması, 23 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele futbolseverler için S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Zorlu maç, Bilbao’nun ünlü mabedi San Mamés Stadyumu’nda oynanacak.

Ligde 5 maç sonunda 9 puanla 7. sırada bulunan Athletic Bilbao, bu sezon Avrupa kupaları hattını zorlamak istiyor. Teknik direktör Ernesto Valverde, takımını 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya sürecek.

Athletic Bilbao’nun muhtemel 11’i şöyle:

Kalede: U. Simon

Savunmada: A. Gorosabel, A. Paredes, A. Laporte, A. Boiro

Orta sahada: M. Vesga, M. Jauregizar, I. Williams (K), O. Sancet, N. Serrano

Forvette: G. Guruzeta

Sezona kabus gibi başlayan Girona, 5 maç sonunda yalnızca 1 puan toplayarak 20. ve son sırada bulunuyor. Teknik direktör Michel, 4-3-2-1 sistemiyle sahada olacak.

Girona’nın muhtemel 11’i ise şöyle:

Kalede: P. Gazzaniga

Savunmada: H. Rincon, A. Frances, D. Blind, A. Moreno

Orta sahada: J. Solis, I. Martin (K), A. Ounahi, D. van de Beek, B. Gil

İleri uçta: V. Vanat

Athletic Bilbao kazanırsa üst sıralara yaklaşacak ve Avrupa kupaları yolunda önemli bir adım atacak.

Girona ise galibiyet alarak hem kabus gibi başlangıcı sonlandırmak hem de ligde kalma yolunda moral bulmak istiyor.