Espanyol – Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga’da kritik mücadele!

İspanya La Liga’nın 6. haftasında Espanyol ile Valencia karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında üst sıraları zorlamak isteyen Espanyol, orta sıralarda çıkış arayan Valencia’yı ağırlıyor. Futbolseverler bu dev mücadelenin saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

EspanyolValencia karşılaşması, 23 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele, futbol tutkunları için S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak stat ise RCDE Stadium olacak.  

ESPANYOL FORMDA GELİYOR

Ligde 5 maçta topladığı 10 puanla 4. sırada bulunan Espanyol, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Manolo Gonzalez yönetimindeki ev sahibi ekip, 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkacak.

Espanyol’un 11’i şöyle:

Kalede: M. Dmitrovic
Savunmada: O. El Hilali, C. Riedel, L. Cabrera, Carlos
Orta sahada: C. Pickel, P. Lozano, T. Dolan, E. Exposito, J. Puado (K)
İleri uçta: Kike

VALENCIA’DA HEDEF ÇIKIŞ

Sezona istediği gibi başlayamayan ve 5 maçta topladığı 7 puanla 11. sırada bulunan Valencia, Espanyol deplasmanında çıkış arıyor. Teknik direktör Carlos Corberan, 4-4-2 sistemiyle sahaya çıkacak.

Valencia’nın 11’i ise şöyle:

Kalede: J. Agirrezabala
Savunmada: D. Foulquier, C. Tarrega, M. Diakhaby, J. Gaya (K)
Orta sahada: L. Rioja, B. Santamaria, Pepelu, D. Lopez
İleri uçta: H. Duro, A. Danjuma

La Liga’da ilk 5 hafta sonunda Real Madrid ve Barcelona zirve yarışında fark yaratırken, Espanyol 4. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Valencia ise orta sıralardan kurtulup üst gruba yaklaşmak için bu maçtan galibiyet hedefliyor.

Valencia Espanyol
