Espanyol – Valencia maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga’da kritik mücadele!

Espanyol – Valencia karşılaşması, 23 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele, futbol tutkunları için S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak stat ise RCDE Stadium olacak.

ESPANYOL FORMDA GELİYOR

Ligde 5 maçta topladığı 10 puanla 4. sırada bulunan Espanyol, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik direktör Manolo Gonzalez yönetimindeki ev sahibi ekip, 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkacak.

Espanyol’un 11’i şöyle:

Kalede: M. Dmitrovic

Savunmada: O. El Hilali, C. Riedel, L. Cabrera, Carlos

Orta sahada: C. Pickel, P. Lozano, T. Dolan, E. Exposito, J. Puado (K)

İleri uçta: Kike

VALENCIA’DA HEDEF ÇIKIŞ

Sezona istediği gibi başlayamayan ve 5 maçta topladığı 7 puanla 11. sırada bulunan Valencia, Espanyol deplasmanında çıkış arıyor. Teknik direktör Carlos Corberan, 4-4-2 sistemiyle sahaya çıkacak.

Valencia’nın 11’i ise şöyle:

Kalede: J. Agirrezabala

Savunmada: D. Foulquier, C. Tarrega, M. Diakhaby, J. Gaya (K)

Orta sahada: L. Rioja, B. Santamaria, Pepelu, D. Lopez

İleri uçta: H. Duro, A. Danjuma

La Liga’da ilk 5 hafta sonunda Real Madrid ve Barcelona zirve yarışında fark yaratırken, Espanyol 4. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Valencia ise orta sıralardan kurtulup üst gruba yaklaşmak için bu maçtan galibiyet hedefliyor.