Atletico Madrid-Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid-Barcelona maçı canlı izle

Atletico Madrid, La Liga'da 56 puanla 3. sırada bulunuyor ve lider Real Madrid'den bir maç eksik. Barcelona ise 57 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu akşamki maç, Barcelona'nın kazanması halinde, eksik maçına rağmen liderlik koltuğunu devralmasına olanak tanıyacak.

Atletico Madrid - Barcelona Maçı Detayları:

Tarih: Bu akşam, 16 Mart

Saat: 23:00

Yer: Metropolitano Stadyumu

Hakem: Ricardo De Burgos

Yayın: S Sport, S Sport Plus ve EXXEN

Muhtemel 11'ler:

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Reinildo, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez.

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski.