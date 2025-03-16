Atletico Madrid-Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid-Barcelona maçı canlı izle

İspanya LaLiga'nın 28. hafta mücadelesinde Atletico Madrid, Barcelona'yı konuk ediyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Atletico Madrid-Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid-Barcelona maçı canlı izle
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Atletico Madrid, La Liga'da 56 puanla 3. sırada bulunuyor ve lider Real Madrid'den bir maç eksik. Barcelona ise 57 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu akşamki maç, Barcelona'nın kazanması halinde, eksik maçına rağmen liderlik koltuğunu devralmasına olanak tanıyacak.

Atletico Madrid - Barcelona Maçı Detayları:

Tarih: Bu akşam, 16 Mart
Saat: 23:00
Yer: Metropolitano Stadyumu
Hakem: Ricardo De Burgos
Yayın: S Sport, S Sport Plus ve EXXEN
Muhtemel 11'ler:

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Reinildo, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Alvarez.
Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha, Lewandowski.

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