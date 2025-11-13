Avrupa DK Elemeleri'nde kader anı! İzlanda-Azerbaycan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Dünya Kupası Elemeleri D Grubu'nun 9. haftasında nefesler tutuldu! Grupta 4 puanla 3. sırada yer alan İzlanda, play-off umutlarını canlı tutabilmek için 1 puanlı son sıradaki Azerbaycan'a konuk oluyor.

Grupta dengeleri değiştirebilecek bu kritik mücadelenin yayın bilgileri belli oldu.

Bugün saat 20:00'de oynanacak maç, S Sport Plus ve EXXEN platformlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın hakemi Karadağlı N. Dabanovic olacak.

Maç öncesi D Grubu'nda İzlanda, 4 maçta topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor ve 7 puanlı Ukrayna'nın arkasında play-off şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. Ev sahibi Azerbaycan'ın ise 4 maçta sadece 1 puanı bulunuyor. İki takımın form durumları da dikkat çekici. Azerbaycan, oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremedi (1B, 4M). İzlanda'nın da son 5 maçta tek galibiyeti var (1G, 1B, 3M) ve bu galibiyet, 5-0'lık skorla yine Azerbaycan'a karşı alınmıştı.

İŞTE TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ!

Teknik direktörlerin bu zorlu mücadelede sahaya sürmesi beklenen kadroları şöyle:

Azerbaycan (5-4-1): R. Cafarov; Q. Aliyev, E. Badalov, B. Mustafazade, A. Krivotsyuk, R. Daşdemirov; T. Bayramov, E. Mahmudov, A. Xaybulayev, A. Nuriev; N. Axundzade.

İzlanda (4-4-2): E. Ólafsson; V. Pálsson, S. Ingason, D. Grétarsson, M. Ellertsson; J. Þorsteinsson, H. Haraldsson, I. Jóhannesson, A. Guðmundsson; A. Guðjohnsen, D. Guðjohnsen.

Azerbaycan İzlanda
