Avrupa Karate Şampiyonası başlıyor: Milli Karateciler Ermenistan'a gidiyor!

Türkiye Karate Federasyonu’nun açıklamasına göre, bu büyük organizasyonda Türkiye’yi 26 milli sporcu temsil edecek. Bunlardan 12’si kadın, 14’ü erkek kategorisinde bireysel ve takım müsabakalarına katılacak. Ayrıca para karate branşında da 4 sporcu (2 kadın, 2 erkek) mücadele verecek.

Şampiyonada Türkiye'yi 12'si kadın, 14'ü erkek olmak üzere 26 karateci temsil edecek.

Para karate müsabakalarında ise 2'şer kadın ve erkek sporcu tatamiye çıkacak.

2025 Avrupa Karate Şampiyonası milli takım kadrosu şöyle:

ERKEK KARATECİLER

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75 kilo: Ömer Faruk Yürür

Kumite 84 kilo: Hasan Arslan

Kumite +84 kilo: Kadir Furkan Genç

Kumite Takımı: Eren Akkurt, Hasan Arslan, Ahmet Bulut, Enes Bulut, Samed Gök, Furkan Kayalı, Ömer, Faruk Yürür, Yusuf Eren Temizel

Kata: Enes Özdemir

Kata Takımı: Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş, Hüseyin Can Göksu

KADIN KARATECİLER

Kumite 50 kilo: Gülsen Demirtürk

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo: Zeyna Gaballa

Kumite Takımı: Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Uygur, Sudenur Aksoy, Gülbahar Gözütok

Kata: Dilara Bozan

Kata Takımı: Damla Su Türemen, Zehra Kaya, Elif Karaboğa