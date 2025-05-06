Avrupa Karate Şampiyonası başlıyor: Milli Karateciler Ermenistan'a gidiyor!
7-11 Mayıs tarihleri arasında Ermenistan’ın başkenti Erivan, Avrupa'nın en prestijli karate turnuvalarından birine ev sahipliği yapacak. 48 ülkeden 463 sporcunun katılacağı 2025 Avrupa Karate Şampiyonası, kıtanın en yetenekli karatecilerini bir araya getiriyor.
Türkiye Karate Federasyonu’nun açıklamasına göre, bu büyük organizasyonda Türkiye’yi 26 milli sporcu temsil edecek. Bunlardan 12’si kadın, 14’ü erkek kategorisinde bireysel ve takım müsabakalarına katılacak. Ayrıca para karate branşında da 4 sporcu (2 kadın, 2 erkek) mücadele verecek.
Şampiyonada Türkiye'yi 12'si kadın, 14'ü erkek olmak üzere 26 karateci temsil edecek.
Para karate müsabakalarında ise 2'şer kadın ve erkek sporcu tatamiye çıkacak.
2025 Avrupa Karate Şampiyonası milli takım kadrosu şöyle:
ERKEK KARATECİLER
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan
Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer
Kumite 75 kilo: Ömer Faruk Yürür
Kumite 84 kilo: Hasan Arslan
Kumite +84 kilo: Kadir Furkan Genç
Kumite Takımı: Eren Akkurt, Hasan Arslan, Ahmet Bulut, Enes Bulut, Samed Gök, Furkan Kayalı, Ömer, Faruk Yürür, Yusuf Eren Temizel
Kata: Enes Özdemir
Kata Takımı: Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş, Hüseyin Can Göksu
KADIN KARATECİLER
Kumite 50 kilo: Gülsen Demirtürk
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan
Kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur
Kumite +68 kilo: Zeyna Gaballa
Kumite Takımı: Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Uygur, Sudenur Aksoy, Gülbahar Gözütok
Kata: Dilara Bozan
Kata Takımı: Damla Su Türemen, Zehra Kaya, Elif Karaboğa
Kaynak: Anadolu Ajansı