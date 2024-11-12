Avrupa Şampiyonu Asuman’a memleketinde coşkulu karşılama

Yunanistan’da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Asuman Çığlıoğlu, memleketi Kastamonu'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Avrupa Şampiyonu Asuman’a memleketinde coşkulu karşılama
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Kariyerinde 12 Türkiye şampiyonluğu, 3 dünya ve 1 Avrupa üçüncülüğü bulunan Çığlıoğlu, Yunanistan'da 2-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkarak büyük bir başarıya imza attı.

Kastamonu’ya dönüşünde Kastamonu Otogarı'nda karşılanan Asuman, otobüsü perona yaklaştığında sevenleri tarafından meşalelerle karşılandı. Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Efgan Dağlı'nın çiçekle karşıladığı Çığlıoğlu, ailesi ve sevenleriyle kucaklaştı. Bu şampiyonlukla Asuman, kick boks büyükler kategorisinde kentin ilk Avrupa şampiyonu unvanını elde etti.

Şampiyonluk sevincini paylaşan Asuman Çığlıoğlu, "Avrupa Şampiyonası'na çok çalışarak katıldım. Bu yıl şampiyon olacağıma inanıyordum ve hayalimi gerçekleştirdim. Çok mutluyum, sıradaki hedefim ise Dünya Şampiyonu olmak. Bundan sonra bu unvanımı korumak ve daha büyük başarılar için daha çok çalışacağım." dedi.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Efgan Dağlı, Asuman'ın başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Asuman ve antrenörü, Türk bayrağını Yunanistan'da dalgalandırarak bizleri gururlandırdılar. Daha büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz ve bu yolda desteğimiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Antrenörü Emrah Şahanoğlu, Çığlıoğlu’nun çeyrek finalde Letonya, yarı finalde Norveç ve finalde İtalyan rakibini yenerek şampiyon olduğunu vurgulayarak, "Büyükler kategorisi oldukça zorlu bir alan ve Asuman bu alanda bir ilki başardı. Hedefimiz 2025’te Dünya Şampiyonluğu’nu kazanmak." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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