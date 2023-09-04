Avrupa Şampiyonu Filenin Sultanları'na coşkulu karşılama! A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Tarihinde 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan Filenin Sultanları, çekişmeli geçen mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı ve ilk kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenerek organizasyon tarihindeki ilk şampiyonluğuna ulaşan Filenin Sultanları, altın madalya ve kupayla birlikte yurda döndü.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızı taşıyan uçak, öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi. Havalimanına indiği andan itibaren büyük bir törenle karşılanan Filenin Sultanları'na VIP çıkışına kadar büyük bir kalabalık eşlik etti. Burada da dev bir basın ordusuyla ve taraftarlarla bir araya gelen ay-yıldızlılar çiçeklerle karşılandı.

BAŞKAN MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonu olarak Türkiye tarihinde bir ilk yaşandığına dikkati çeken ve ülkenin gururu olduklarını vurgulayan Üstündağ şunları söyledi:

- Takım sporlarında bir ilk yaşandığı için çok mutluyuz. Bu ülkenin gururu olduysak, bu ülkeye güzel şeyler yaşattıysak ne mutlu camiama, takımıma, ekibime. Voleybol bu ülkeye tarihinde ilkleri yaşatıyor. Almadığımız tek bir kupa kaldı o da olimpiyat. İnşallah bu takım olimpiyatta da derece elde edecek, kürsüde olacak. Dün ülkenin gururu olduk. İstiklal Marşı'nı okurken bizi yalnız bırakmayan gurbetteki taraftarlarımıza, ülkemizde sokaklarda, evlerde bizleri izleyen tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sırada olimpiyat olduğunu düşünüyorum. Bu ülkeye inanılmaz bir tablo yaşattık. İnşallah bu mutluluk sürdürülebilir olacaktır. En kısa sürede olimpiyat elemesi ve olimpiyatlar var. Bu takımın olimpiyatlarda da derece elde edeceğine inanıyorum.

SANTARELLİ ERİK DALI OYNAMASINI DEĞERLENDİRDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, harika bir gün yaşadıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirdi.

2 saat uyuduklarını ancak bunun önemi olmadığını vurgulayan İtalyan hoca, "Bu muhteşem gün için takımım adına çok mutluyum, oyuncularım adına çok gururluyum. İnanılmaz bir iş başardık. Türkiye'deki insanlar bizimle birlikte çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

Gelen zaferle birlikte, Türkiye'ye özgü "Erik Dalı" oynaması da hatırlatılan Santarelli, "Erik Dalı'nı ikinci kez oynadım. İlk seferde Milletler Ligi'nde oynamıştık şimdi bir kez daha oynadık." diye konuştu.

KAPTAN EDA ERDEM DUYGULARINI PAYLAŞTI

Takım kaptanı Eda Erdem de, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında çok iyi bir sezonda 2. şampiyonlukla ülkeye döndüklerini dile getirdi.

Tarif edilmez duygular içinde olduklarını söyleyen Eda Erdem, şöyle devam etti:

- Tarih yazan ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Aylardır evlerimizden uzaktayız. Tek bir amaç için uğraşıyoruz ama çok şükür Avrupa Şampiyonası'ndan alnımızın akıyla çıktık. Çok mutluyuz. İlk günden beri çok inanmıştık. Saha içinde ve dışında çok iyi ekibe sahibiz, bunu da sahaya yansıttığımız zaman neler olabileceğini göstermiş olduk. Sırbistan'la yoğun duygularla geçen bir maç oldu. Sonunda 3-2 kazanmayı bildik. Ülkenin arkamızda birleştirdiğimizi görmek, dev ekranlarda insanların bizleri desteklediğini görmek inanılmaz güç veriyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz.

Sırbistan karşısında skorun 2-2'ye gelmesinin ardından maçı vermeyeceklerini kendi aralarında konuştuklarını da sözlerine ekleyen Eda Erdem, bir sonraki hedefin ise olimpiyatlar olduğunu ifade etti.

GİZEM ÖRGE YAŞANAN DUYGUSAL ANLARI ANLATTI

Takımın liberosu Gizem Örge, alınan başarının ardından herkes için duygusal anlar yaşandığının altını çizdi.

Hep birlikte şampiyonluğun tadını çıkarmak istediklerini vurgulayan Gizem Örge, "Herkes gibi ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ülkemiz zorlu zamanlardan geçerken bu başarı bize ilaç gibi geldi." ifadelerini kullandı.

Cansu Özbay da duygularını kelimelere dökmekte zorlandığını açıklarken, şunları söyledi: