Ay-Yıldızlılar buzda parladı: 18 Yaş Altı Milli Takım’dan gümüş madalya

Meksika’nın başkenti Meksiko’da düzenlenen Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı.

Milli takımımız, İsrail’i 7-5, Yeni Zelanda’yı 10-4 ve Hong Kong’u 4-3 mağlup ederek büyük bir çıkış yakaladı. Ancak ev sahibi Meksika’ya 8-1 ve İzlanda’ya 4-3 mağlup olan ay-yıldızlılar, şampiyonluğu kıl payı kaçırarak gümüş madalyaya uzandı.

MEKSİKA ŞAMPİYON, TÜRKİYE İKİNCİ OLDU

Turnuvanın şampiyonu ev sahibi Meksika olurken, üçüncülük kürsüsüne İsrail çıktı. Ancak Türkiye’nin performansı, özellikle hücum gücü ve azmiyle dikkat çekti.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu yetkilileri, milli takımın ortaya koyduğu mücadeleden gurur duyduklarını belirterek, genç sporcuların gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını ifade etti.