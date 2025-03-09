Muhammed Salah rekorları altüst ediyor! Liverpool’un Mısırlı yıldızı tarihe geçti

Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah, Southampton maçında attığı gollerle kulüp tarihine geçti. Premier Lig’in en skorerleri arasına adını yazdıran Mısırlı futbolcu, kırmızı formayla efsanelerin arasına girdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Muhammed Salah rekorları altüst ediyor! Liverpool’un Mısırlı yıldızı tarihe geçti
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un Southampton'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki kez fileleri havalandıran Muhammed Salah, adını bir kez daha futbol tarihine yazdırdı.

Premier Lig kariyerinde toplam 184 gole ulaşan yıldız futbolcu, eski Manchester Cityli Sergio Agüero'yu yakalayarak lig tarihinin en skorer 5. oyuncusu oldu. Listenin zirvesinde 260 golle Alan Shearer bulunurken, Harry Kane (213), Wayne Rooney (208) ve Andrew Cole (187) Salah’ın önünde yer alıyor.

LIVERPOOL TARİHİNİN EN GOLCÜ 3. OYUNCUSU

Liverpool formasıyla 390 maça çıkan Salah, kulüp tarihinin en golcü futbolcuları arasına da adını yazdırdı. Southampton karşısında attığı gollerle toplam gol sayısını 243’e çıkaran Mısırlı yıldız, 241 gollü Gordon Hodgson’ı geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi.

Kulübün en golcü isimleri listesinde zirvede 346 golle Ian Rush, ikinci sırada ise 285 golle Roger Hunt bulunuyor. Salah’ın bu performansını sürdürmesi halinde, Liverpool tarihinin en büyük golcülerinden biri olacağı şimdiden kesinleşmiş durumda.

SEZONA DAMGA VURAN PERFORMANS

Bu sezon adeta kariyerinin en üretken dönemlerinden birini yaşayan Salah, sahaya çıktığı 41 maçta 32 gol ve 22 asist yaparak takımının en büyük kozu oldu.

Premier Lig’de 27 gol, 17 asistle iki istatistikte de zirvede bulunan yıldız futbolcu, Liverpool’un şampiyonluk yarışındaki en büyük silahlarından biri olmayı sürdürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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