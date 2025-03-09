Feci kaza: Kontrolden çıkan araç bariyere çarptı

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde ilerleyen 41 AGF 939 plakalı otomobil, Avşar köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan E.D. ve A.K’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü M.B. ise Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. M.B’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.