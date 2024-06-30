Ay-Yıldızlılar İtalya'yı geçerek üçüncü oldu!

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, üçüncülük maçında İtalya'yı 67-56'lık skorla mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Ay-Yıldızlılar İtalya'yı geçerek üçüncü oldu!
Editör: Yağmur Biçen
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Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen turnuvanın üçüncülük müsabakasında İtalya ile karşılaştı.

Türkiye, İtalya'yı 67-56 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalya sahibi oldu.

IWBF Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Almanya'yı 60-40 mağlup eden Büyük Britanya, şampiyonluğu elde etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# bronz madalya # avrupa
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