AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçı canlı izle! TRT 1 canlı maç izle

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, lig aşamasındaki dördüncü hafta maçında Hollanda'da AZ Alkmaar'a konuk olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunda Lille'e elenen Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında U.S. Gilloise'yi 2-1 yenerken ikinci maçında Twente ve üçüncü maçında Manchester United 1-1'lik skorlarla berabere kalmıştı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde topladığı 5 puanla 14. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ise 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 23 gol atan Fenerbahçe, kalesinde 9 gol gördü. Fenerbahçe, ligdeki son maçında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'nin rakibi AZ Alkmaar ise Hollanda liginde 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Topladığı 17 puanla 6. sırada yer alan AZ Alkmaar, bu karşılaşmalarda 22 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk maçında Elfsborg'u 2-1 mağlup ederken ikinci maçında Athletic Bilbao'ya 2-0, üçüncü maçında da Tottenham'a 1-0 yenilmişti. 3 puanı bulunan AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nde 24. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında AZ Alkmaar ile yapacağı maçta İskoç hakem John Beaton düdük çalacak. Beaton'un yardımcılıklarını Daniel McFarlane ve David McGeachie yapacak. Calum Scott'ın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Andrew Dallas​​​​​​​ VAR ve Portekizli Tiago Martins AVAR görevini üstlenecek.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 278. MAÇINA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, AZ Alkmaar maçıyla Avrupa kupalarında 278. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 277 müsabakada 110 galibiyet ve 109 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 378 kez havalandırırken, kalesinde 394 gol gördü.

FENERBAHÇE'NİN GENİŞ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Dzeko.

AZ ALKMAAR-FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! AZ ALKMAAR-FENERBAHÇE MAÇI TRT 1 CANLI İZLE

Futbolseverler, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında AZ Alkmaar ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Futbolseverler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı, 23.00'te başlayacak. AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçı TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AZ ALKMAAR-FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!