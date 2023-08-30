Barcelona, Kırgızistan'da futbol akademisi kurdu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta'nın da katıldığı açılış töreninde akademin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Caparov, ülkede futbolun gelişmesini sağlayacak altyapı çalışmalarına hız verdiklerine dikkati çekti.

Barcelona, Kırgızistan'da futbol akademisi kurdu
Barcelona, Kırgızistan'da futbol akademisi kurdu
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İspanyol futbol kulübü Barcelona, Kırgızistan'ın Celalabad kentinde futbol akademisi kurdu.

BARCELONA, KIRGIZİSTAN'DA FUTBOL AKADEMİSİ KURDU

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta'nın da katıldığı açılış töreninde akademin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Caparov, ülkede futbolun gelişmesini sağlayacak altyapı çalışmalarına hız verdiklerine dikkati çekti.

Barcelona, Kırgızistan'da futbol akademisi kurdu - Resim : 1

Barcelona Kulübü Başkanı Laporta ise akademinin ikincisinin temelini yarın Bişkek'te atılacağını anımsattı.

Başkent Bişkek'te, yarın ayrıca eski Barcelonalı futbolcuların yer alacağı gösteri maçı yapılacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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