Barcelona sezona puan kaybıyla başladı

İspanya La Liga'da 2023-2024 sezonu heyecanı başladı. Son şampiyon Barcelona, açılış haftasında deplasmanda Getafe'ye konuk oldu.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Barcelona, yeni sezonun ilk maçında Getafe ile yenişemedi ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Barcelona'da Raphinha 42. dakika gördüğü kırmızı kartla oyundan atılırken Getafe'de de Mata 57. dakikada kırmızı kart gördü.