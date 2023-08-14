Barcelona sezona puan kaybıyla başladı
İspanya La Liga'da sezonun ilk haftasında Getafe'ye konuk olan Barcelona, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Son şampiyon böylece sezona puan kaybıyla başlamış oldu.
İspanya La Liga'da 2023-2024 sezonu heyecanı başladı. Son şampiyon Barcelona, açılış haftasında deplasmanda Getafe'ye konuk oldu.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Barcelona, yeni sezonun ilk maçında Getafe ile yenişemedi ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Barcelona'da Raphinha 42. dakika gördüğü kırmızı kartla oyundan atılırken Getafe'de de Mata 57. dakikada kırmızı kart gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı