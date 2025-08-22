Barış Alper krizinde ipler gerildi! Menajerden sert çıkış: “Artık Barış’ın da söz hakkı olmalı”

Son günlerde Galatasaray gündeminin en sıcak konusu olan Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan kulübü NEOM SC’nin radarına girdi. Basına yansıyan haberlere göre, NEOM SC’nin Barış Alper ile izinsiz transfer görüşmeleri yaptığı öne sürüldü. Bu gelişmeler sarı-kırmızılı camiada kriz yarattı.

Galatasaray yönetimi, yaptığı resmi açıklamada NEOM SC’nin FIFA kurallarını ihlal ederek futbolcunun temsilcileriyle görüştüğünü duyurdu. Defalarca reddedilen tekliflere rağmen temassızlığın sürdürülmesi üzerine kulüp, ilgili kurumlara resmi ihtarname gönderildiğini bildirdi.

GALATASARAY’DAN SERT TEPKİ

Sarı-kırmızılı yönetim, sürecin yakından takip edileceğini ve takım huzurunu bozmaya yönelik her türlü girişime karşı duracaklarını vurguladı. Ayrıca, Barış Alper’in yıllık 10 milyon Euro maaş karşılığında Suudi ekibinden teklif aldığı iddiaları gündeme oturdu.

Bu teklif sonrası oyuncunun kafasının karıştığı, son antrenmana katılmadığı ileri sürüldü. Galatasaray’da mevcut maaşı 2,8 milyon Euro olan Barış Alper için yönetimin yeni maaş planlamasında rakamı 5 milyon Euro seviyesine yükseltmeyi düşündüğü, ancak futbolcunun 7–8 milyon Euro talebinde bulunduğu öğrenildi.

“ARTIK KARDEŞİMİN DE SÖZ HAKKI OLMALI”

Barış Alper Yılmaz’ın menajeri Tuncay Maldan, yaşanan gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yaparak çarpıcı ifadeler kullandı. Maldan, futbolcuya gelen tüm transfer tekliflerinin Galatasaray yönetiminin bilgisi dahilinde iletildiğini ve kulüp menfaatleri doğrultusunda reddedildiğini belirtti.

Ancak asıl rahatsızlığın görüşmelerin üslubundan ve yaklaşımdan kaynaklandığını söyleyen Maldan, şunları kaydetti:

“Kardeşim Barış’ın haksız şekilde hedef haline getirilmesi, son iki yılda kulüp için yapılan fedakârlıkların göz ardı edilmesine sebep olmamalıdır. Artık Barış’ın da bu süreçte söz hakkı olmalı. ”

Maldan ayrıca Galatasaray taraftarına seslenerek, Barış’ın iki yıl boyunca hem saha içinde hem de dışında sarı-kırmızılı formaya yakışır şekilde mücadele ettiğini vurguladı.

YÖNETİM–OYUNCU ÇEKİŞMESİ

Kulüp yönetimi, bu yaz Barış Alper’e “Teklif gelirse önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin” sözü verildiğini hatırlattı. Ancak futbolcunun yüksek maaş talebi ve Suudi Arabistan’dan gelen astronomik teklif, taraflar arasındaki ipleri gerdi.

Yaşanan gelişmeler sonrası gözler yeniden Galatasaray yönetimine ve Barış Alper Yılmaz’ın vereceği karara çevrildi.

İşte Barış Alper Yılmaz’ın menajerinin açıklaması: