Benfica Kerem Aktürkoğlu’nu bırakmıyor: Yeni kontrat yolda!

Fenerbahçe’nin 22,5 milyon Euro + 2,5 milyon Euro bonusluk teklifi Benfica tarafından reddedildi. Portekiz ekibinin oyuncuyu kadroda tutma konusunda kesin karar aldığı ve satış düşüncesine sıcak bakmadığı kaydedildi.

O Jogo’nun haberine göre Benfica, Kerem Aktürkoğlu ile 2029’a kadar geçerli olacak yeni bir kontrat üzerinde çalışıyor. Buna göre milli futbolcunun maaşı artırılacak ve serbest kalma bedeli mevcut 60 milyon Euro seviyesinden daha yukarı çekilecek.

KEREM’İN BENFICA PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’dan Eylül 2024’te 12 milyon Euro bedelle Benfica’ya transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca sonraki satıştan %10 pay alma hakkına sahip. Benfica taraftarları tarafından “Harry Potter” lakabıyla anılan Kerem, ilk sezonunda etkili bir performans sergiledi.

2025 yazı itibarıyla Benfica formasıyla çıktığı 56 maçta 16 gol ve 13 asist kaydederek takımının hücum gücüne önemli katkı sağladı.