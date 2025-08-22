Yürüyüş yapan dağcı fark etti: Erzurum’da ormanlık alanda ceset

Olay, Erzurum’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı kenarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun eski başkanlarından Alaattin Karaca, yürüyüş yaptığı sırada yerde hareketsiz halde yatan birini fark etti.

Karaca’nın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yerdeki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ekiplerin ilk incelemelerinde cesedin bazı noktalarında çürümeler olduğu tespit edildi. Ceset, kimlik tespiti ve detaylı inceleme için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.