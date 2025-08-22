Hatay’da feci kaza! Otomobilin çarptığı motosiklet otobüsün altına savruldu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yola savruldu, arkasındaki yolcu ise seyir halindeki otobüsün altına girdi. Feci kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Hatay’da feci kaza! Otomobilin çarptığı motosiklet otobüsün altına savruldu
Yayınlanma:

Hatay’ın İskenderun ilçesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi’nde akşam saatlerinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. B.A. yönetimindeki 31 AOC 486 plakalı otomobil, M.K. idaresindeki 48 ATF 656 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.K. yola savruldu. Motosiklette yolcu olarak bulunan D.K. ise aynı yönde ilerleyen M.E. idaresindeki 31 C 2302 plakalı yolcu otobüsünün altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otobüsün altında kalan D.K’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan motosiklet sürücüsü M.K. ise ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. D.K’nin cenazesi, incelemelerin ardından morga götürüldü.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü B.A. ile birlikte toplam 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Futbolseverler ekran başına! PSG – Angers maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylarFutbolseverler ekran başına! PSG – Angers maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylarSpor
Bayern Münih – Leipzig maçı nefes kesecek: Maç saat kaçta? Hangi kanalda?Bayern Münih – Leipzig maçı nefes kesecek: Maç saat kaçta? Hangi kanalda?Spor

Kaynak: Anadolu Ajansı

hatay
Günün Manşetleri
Bakan Yumaklı’dan belediyelere çarpıcı uyarı
Kamu işveren tarafı hakem heyetine başvurdu
“Tarımsal üretimde ezberleri bozacağız”
AFAD başkanı Pehlivan açıkladı
Beyoğlu Belediyesi’nde Başkanvekili seçildi
İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu!
Maduro’dan ABD’ye meydan okuma
Hastanelerde yeni dönem başlıyor
İBB Soruşturmasında ikinci para sayma vakası!
Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den 41 ile aşırı sıcak uyarısı! Meteoroloji’den 41 ile aşırı sıcak uyarısı!
İslam Memiş açıkladı: Altın ve gümüşte kritik seviye geliyor! İslam Memiş açıkladı: Altın ve gümüşte kritik seviye geliyor!
En yüksek faizi hangi banka veriyor? En yüksek faizi hangi banka veriyor?
Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak Türkiye bugün kavrulacak, sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak
Altın fiyatları 22 ağustos: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatları 22 ağustos: Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?