Hatay’da feci kaza! Otomobilin çarptığı motosiklet otobüsün altına savruldu

Hatay’ın İskenderun ilçesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi’nde akşam saatlerinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. B.A. yönetimindeki 31 AOC 486 plakalı otomobil, M.K. idaresindeki 48 ATF 656 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.K. yola savruldu. Motosiklette yolcu olarak bulunan D.K. ise aynı yönde ilerleyen M.E. idaresindeki 31 C 2302 plakalı yolcu otobüsünün altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otobüsün altında kalan D.K’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan motosiklet sürücüsü M.K. ise ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. D.K’nin cenazesi, incelemelerin ardından morga götürüldü.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü B.A. ile birlikte toplam 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.