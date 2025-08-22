Bayern Münih – Leipzig maçı nefes kesecek: Maç saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya Bundesliga’da 2025-26 sezonunun açılış haftası dev bir maça sahne oluyor. Bayern Münih, Allianz Arena’da Leipzig’i konuk edecek.

MAÇ NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Mücadele 22 Ağustos 2025 Cuma akşamı saat 21.30’da başlayacak. Karşılaşma futbolseverler tarafından S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından canlı izlenebilecek.

BAYERN MÜNİH’TE KANE SAHADA

Teknik direktör Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, sahaya 4-2-3-1 sistemiyle çıkacak. Kalede kaptan Manuel Neuer görev alacak. Savunmada Laimer, Upamecano, Tah ve Stanisic forma giyecek. Orta alanda Kimmich ile Goretzka görev yapacak. Hücum hattında kanatlarda Serge Gnabry ve Luis Diaz, 10 numara pozisyonunda Michael Olise bulunacak. İleri uçta ise gol silahı Harry Kane sahada olacak.

Bayern Münih 11’i: Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Josip Stanisic, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Luis Diaz, Michael Olise, Harry Kane.

LEIPZIG’İN KOZU OPENDA VE BAKAYOKO

Ole Werner yönetimindeki Leipzig ise 4-3-3 dizilişiyle sahada olacak. Kaleyi Peter Gulacsi koruyacak. Savunmada Baku, Orban, Lukeba ve Raum görev alacak. Orta sahada Xaver Schlager, Nicolas Seiwald ve Xavi Simons forma giyecek. Hücum hattında kanatlarda Diomande ve Bakayoko, forvette ise golcü Loïs Openda sahada olacak.

Leipzig 11’i: Peter Gulacsi, Willi Orban, Castello Lukeba, Ridle Baku, David Raum, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Xavi Simons, Yankuba Minteh Diomande, Johan Bakayoko, Loïs Openda.