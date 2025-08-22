Futbolseverler ekran başına! PSG – Angers maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm detaylar

Fransa Ligue 1’in 2. haftasında Paris Saint-Germain, sahasında Angers’i konuk ediyor. Parc des Princes’te oynanacak mücadele bu akşam futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Simge Sarıyar


Paris Saint-Germain ile Angers arasındaki mücadele Fransa Ligue 1’in 2. haftasında sahne alacak. Dev mücadeleye Paris’in efsanevi stadı Parc des Princes ev sahipliği yapacak.

MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği PSG – Angers mücadelesi Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak. PSG – Angers mücadelesi Türkiye’de beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayını, şifreli olarak Digiturk ve beIN Connect platformları üzerinden izlemek mümkün olacak.

PSG’NİN İLK 11’İ

Teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki PSG sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıkıyor. Kalede Lucas Chevalier görev alacak. Savunma hattında Hakimi, Marquinhos, Pacho ve Nuno Mendes forma giyecek. Orta sahada Joao Neves, Vitinha ve Fabian Ruiz, hücum hattında ise kanatlarda Doue ve Barcola, forvette Ousmane Dembele görev yapacak.

PSG ilk 11’i: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Doue, Dembele, Barcola.

ANGERS’İN İLK 11’İ

Konuk ekip Angers, teknik direktör Alexandre Dujeux yönetiminde 5-3-2 sistemiyle sahada olacak. Kalede Koffi yer alıyor. Savunmada Rao-Lisoa, Arcus, Camara, Lefort ve Ekomie, orta sahada Belkdim, Courcoul ve Belkebla, ileri uçta ise Cherif ve Lepaul forma giyecek.

Angers ilk 11’i: Koffi – Rao-Lisoa, Arcus, Camara, Lefort, Ekomie – Belkdim, Courcoul, Belkebla – Cherif, Lepaul.

