Barış Alper Yılmaz ve Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Okan Buruk tarih verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mert Sagit Mert Sagit
Barış Alper Yılmaz ve Osimhen sahalara ne zaman dönecek? Okan Buruk tarih verdi
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın 1 hafta, Victor Osimhen’in ise 2 hafta içinde sahalara döneceğini açıkladı.

 Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"Sakatlıklar çok fazla oluyor. Bir kere direkt olarak ayağına basılması hepimizi üzen şeylerden biriydi. VAR'dan kırmızı kart gelmemesi bu olayın ön plana çıkmasına yol açtı. Çok büyük bir sakatlık geçirmedi."

"1. HAFTA OYNAYACAK BİR YAPIYA SAHİP"

"Kemik ödemi ve dizinde bir esneme var. 2-3 hafta diyorsunuz 1. haftada çıkıp oynayacak bir yapıya sahip."

OSIMHEN YANITI

"Osimhen'de de bir 2 haftalık süre gözüküyor. Çok eksildik oyuncularımızın bir an önce dönmesini istiyoruz."

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