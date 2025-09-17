Barış Alper Yılmaz’a 5 milyon Euro’luk zam geliyor, ama bir şartla…

Galatasaray’ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, yaz transfer döneminin son günlerinde Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan yıllık 12 milyon euro değerinde teklif aldı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, oyuncusunu bırakmak istemedi ve transfer gerçekleşmedi.

Galatasaray’da yıllık 2 milyon euro kazanan 25 yaşındaki futbolcu, Arap yarımadasından gelen yüksek ücretli teklife sıcak baksa da takımda kalmak zorunda kaldı.

YÖNETİMDEN ZAM KARARI

Sarı-kırmızılı yönetim, takımda kalmayı kabul eden Barış Alper Yılmaz’ın gönlünü almak için harekete geçti. Sabah gazetesinin haberine göre, yönetim milli futbolcunun maaşını 5 milyon euro’ya yükseltmeyi planlıyor.

Bu artışla birlikte Galatasaray’ın en yüksek maaşlı oyuncuları arasına girecek olan Barış Alper Yılmaz, kulüpte kalmanın karşılığını ciddi bir zamla alacak.

KRİTİK ŞART: MENAJERİYLE YOLLARINI AYIRMASI

Ancak Galatasaray yönetimi, bu maaş artışını tek bir şartla kabul etti. İddiaya göre yönetim, oyuncunun menajeri Tuncay Maldan ile yollarını ayırmasını talep etti.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu menajerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle oyuncuya yeni sözleşme teklifinde bu şartı öne sürdü.

Böylece Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın menajeriyle yollarını ayırması halinde hem sözleşmesini yenileyecek hem de maaşını artıracak.