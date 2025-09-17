Barış Alper Yılmaz’a 5 milyon Euro’luk zam geliyor, ama bir şartla…

Suudi Arabistan’dan gelen dev teklife rağmen Galatasaray’da kalan Barış Alper Yılmaz’ın maaşı artırılacak. Ancak yönetim, zam için kritik bir şart koştu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Barış Alper Yılmaz’a 5 milyon Euro’luk zam geliyor, ama bir şartla…
Yayınlanma:

Galatasaray’ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, yaz transfer döneminin son günlerinde Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan yıllık 12 milyon euro değerinde teklif aldı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, oyuncusunu bırakmak istemedi ve transfer gerçekleşmedi.

Galatasaray’da yıllık 2 milyon euro kazanan 25 yaşındaki futbolcu, Arap yarımadasından gelen yüksek ücretli teklife sıcak baksa da takımda kalmak zorunda kaldı.

YÖNETİMDEN ZAM KARARI

Sarı-kırmızılı yönetim, takımda kalmayı kabul eden Barış Alper Yılmaz’ın gönlünü almak için harekete geçti. Sabah gazetesinin haberine göre, yönetim milli futbolcunun maaşını 5 milyon euro’ya yükseltmeyi planlıyor.

Bu artışla birlikte Galatasaray’ın en yüksek maaşlı oyuncuları arasına girecek olan Barış Alper Yılmaz, kulüpte kalmanın karşılığını ciddi bir zamla alacak.

KRİTİK ŞART: MENAJERİYLE YOLLARINI AYIRMASI

Ancak Galatasaray yönetimi, bu maaş artışını tek bir şartla kabul etti. İddiaya göre yönetim, oyuncunun menajeri Tuncay Maldan ile yollarını ayırmasını talep etti.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu menajerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle oyuncuya yeni sözleşme teklifinde bu şartı öne sürdü.

Böylece Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın menajeriyle yollarını ayırması halinde hem sözleşmesini yenileyecek hem de maaşını artıracak.

Son dakika: Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldıSon dakika: Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldıGündem
Andre Onana’nın soyunma odası konuşması İngiltere’de olay oldu! “Bu maçı bu adam için kazanmalıyız!”Andre Onana’nın soyunma odası konuşması İngiltere’de olay oldu! “Bu maçı bu adam için kazanmalıyız!”Spor
Barış Alper Yılmaz Galatasaray
Günün Manşetleri
Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Kerim Güler hem partiden hem meclisten istifa etti
Kurumsal hayırseverlikte yeni dönem
“Gazze’de modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor”
Türkiye ile Çin’den dev enerji ortaklığı hazırlığı!
CHP’li Köyceğiz Belediyesi’ne operasyon
49 ilde eş zamanlı mali suç operasyonu!
Hasan Mutlu’nun da aralarında olduğu 20 kişi tutuklandı
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi ikinci kez ertelendi
Netanyahu’nun Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki
Çok Okunanlar
FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü! FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü!
Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı
BİM'de indirim çılgınlığı başladı BİM'de indirim çılgınlığı başladı
Milyar euroluk devler! Milyar euroluk devler!
Kavurucu sıcaklar geliyor! Kavurucu sıcaklar geliyor!