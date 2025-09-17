Andre Onana’nın soyunma odası konuşması İngiltere’de olay oldu! “Bu maçı bu adam için kazanmalıyız!”

Trabzonspor’un Manchester United’dan kiraladığı Kamerunlu kaleci Andre Onana, Bordo-Mavili formayla ilk sınavını Kadıköy’de verdi. Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olunan karşılaşmada gösterdiği kurtarışlarla dikkat çeken Onana, yeni takımına hızlı bir şekilde uyum sağladığını kanıtladı.

Old Trafford’daki karanlık günleri geride bırakan Onana, Trabzonspor formasıyla taraftarlara güven aşıladı. Özellikle kritik pozisyonlarda yaptığı müdahaleler, bordo-mavili camiada gelecek adına umutları artırdı.

SOYUNMA ODASI KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Chobani Stadyumu’ndaki dev derbinin devre arasında çekilen 35 saniyelik bir video, Trabzonspor’un resmi sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Görüntülerde Andre Onana’nın, ilk yarıda kırmızı kart gören Okay Yokuşlu için yaptığı tutkulu konuşma yer aldı.

Onana, soyunma odasında arkadaşlarına şu sözlerle seslendi: “Bu adam için bu maçı kazanmamız lazım. Bu maçı bu adam için kazanmak zorundayız. Beraber kalırsak bunu yaparız. Zor olduğunu biliyorum. Bunu yapmak zorundayız.”

Goal.com'a göre, takım arkadaşlarına verdiği bu motivasyon mesajı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İngiliz basınından The Sun, Onana’nın Trabzonspor’a uyum hızına dikkat çekerek, “Andre Onana’nın kısa sürede liderlik rolünü üstlenmesi İngiliz taraftarları şaşırttı.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada da farklı yorumlar yapıldı. Bir taraftar, “Hemen liderlik pozisyonuna geçiyor. Onun adına mutluyum.” paylaşımıyla Onana’yı överken, başka bir taraftar ise “Keşke konuşma yeteneği kadar kurtarış yeteneği de iyi olsaydı.” sözleriyle Manchester United dönemindeki performansını eleştirdi.

Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Kameni de Onana hakkında Africa Foot’a konuştu. Kameni, şu ifadeleri kullandı: “Andre Onana çok profesyonel, güvenilir bir oyuncu ve eğer Türkiye’de iyi bir sezon geçirirse, gelecek yaz mutlaka talipleri çıkacaktır.”