Andre Onana’nın soyunma odası konuşması İngiltere’de olay oldu! “Bu maçı bu adam için kazanmalıyız!”

Fenerbahçe karşısında sergilediği performansla dikkat çeken Trabzonspor’un yeni kalecisi Andre Onana’nın soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşması İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Andre Onana’nın soyunma odası konuşması İngiltere’de olay oldu! “Bu maçı bu adam için kazanmalıyız!”
Yayınlanma:

Trabzonspor’un Manchester United’dan kiraladığı Kamerunlu kaleci Andre Onana, Bordo-Mavili formayla ilk sınavını Kadıköy’de verdi. Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olunan karşılaşmada gösterdiği kurtarışlarla dikkat çeken Onana, yeni takımına hızlı bir şekilde uyum sağladığını kanıtladı.

Old Trafford’daki karanlık günleri geride bırakan Onana, Trabzonspor formasıyla taraftarlara güven aşıladı. Özellikle kritik pozisyonlarda yaptığı müdahaleler, bordo-mavili camiada gelecek adına umutları artırdı.

SOYUNMA ODASI KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Chobani Stadyumu’ndaki dev derbinin devre arasında çekilen 35 saniyelik bir video, Trabzonspor’un resmi sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Görüntülerde Andre Onana’nın, ilk yarıda kırmızı kart gören Okay Yokuşlu için yaptığı tutkulu konuşma yer aldı.

Onana, soyunma odasında arkadaşlarına şu sözlerle seslendi: “Bu adam için bu maçı kazanmamız lazım. Bu maçı bu adam için kazanmak zorundayız. Beraber kalırsak bunu yaparız. Zor olduğunu biliyorum. Bunu yapmak zorundayız.”

Goal.com'a göre, takım arkadaşlarına verdiği bu motivasyon mesajı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İngiliz basınından The Sun, Onana’nın Trabzonspor’a uyum hızına dikkat çekerek, “Andre Onana’nın kısa sürede liderlik rolünü üstlenmesi İngiliz taraftarları şaşırttı.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada da farklı yorumlar yapıldı. Bir taraftar, “Hemen liderlik pozisyonuna geçiyor. Onun adına mutluyum.” paylaşımıyla Onana’yı överken, başka bir taraftar ise “Keşke konuşma yeteneği kadar kurtarış yeteneği de iyi olsaydı.” sözleriyle Manchester United dönemindeki performansını eleştirdi.

Kamerun Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Kameni de Onana hakkında Africa Foot’a konuştu. Kameni, şu ifadeleri kullandı: “Andre Onana çok profesyonel, güvenilir bir oyuncu ve eğer Türkiye’de iyi bir sezon geçirirse, gelecek yaz mutlaka talipleri çıkacaktır.”

Bolu’da akılalmaz olay: Arıcı, ayı sanıp köy imamını vurdu!Bolu’da akılalmaz olay: Arıcı, ayı sanıp köy imamını vurdu!Yurt
Kırşehir’de korkunç kaza: Cebindeki bıçak karnına saplandı, hayatını kaybettiKırşehir’de korkunç kaza: Cebindeki bıçak karnına saplandı, hayatını kaybettiYurt
Onana Trabzonspor fenerbahçe
Günün Manşetleri
Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı
Kerim Güler hem partiden hem meclisten istifa etti
Kurumsal hayırseverlikte yeni dönem
“Gazze’de modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor”
Türkiye ile Çin’den dev enerji ortaklığı hazırlığı!
CHP’li Köyceğiz Belediyesi’ne operasyon
49 ilde eş zamanlı mali suç operasyonu!
Hasan Mutlu’nun da aralarında olduğu 20 kişi tutuklandı
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi ikinci kez ertelendi
Netanyahu’nun Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki
Çok Okunanlar
FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü! FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü!
Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı
BİM'de indirim çılgınlığı başladı BİM'de indirim çılgınlığı başladı
Milyar euroluk devler! Milyar euroluk devler!
Kavurucu sıcaklar geliyor! Kavurucu sıcaklar geliyor!