Kırşehir’de korkunç kaza: Cebindeki bıçak karnına saplandı, hayatını kaybetti

Mucur’da kablo tamiri yaparken dengesini kaybeden 23 yaşındaki genç, cebindeki bıçağın karnına saplanması sonucu yaşamını yitirdi.

Kırşehir’in Mucur ilçesinde meydana gelen olay, genç bir hayatı trajik şekilde sonlandırdı. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki İ.Ç., evinde kablo tamiri yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Düşme sırasında cebinde bulunan bıçak karnına saplandı.

Ağır şekilde yaralanan İ.Ç.’ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından genç, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan İ.Ç., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta hayatını kaybeden İ.Ç.’nin ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kırşehir
