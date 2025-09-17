CHP'yi sarsan istifa! CHP’li Kerim Güler hem partiden hem meclisten istifa etti

Bayrampaşa Belediyesi’nde siyasi dengeler sarsılıyor. CHP’li Belediye Meclis Üyesi Kerim Güler, partisinden ayrılmasının ardından meclis üyeliğinden de istifa ettiğini açıkladı. Güler’in istifasıyla birlikte CHP, Bayrampaşa Belediye Meclisi’ndeki çoğunluğunu kaybetti.

Halk TV’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Bayrampaşa Belediyesi’nde dün üç CHP’li meclis üyesi partilerinden istifa etmişti. Bu gelişmelerin ardından bugün Güler’in hem partiden hem de meclis üyeliğinden ayrılması, krizi daha da derinleştirdi. CHP, boşalan üyelik için yedek üye ataması yapacak.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde geçtiğimiz günlerde CHP’li İbrahim Soytürk’ün istifasıyla partiden ayrılan meclis üyesi sayısı dörde çıkmıştı. Bugün Güler’in de meclis üyeliğini bırakmasıyla, CHP’nin meclisteki sandalye sayısı 18’e düştü.

Yerel seçimlerde Bayrampaşa’da 22 üye çıkaran CHP, istifalar sonrası meclis çoğunluğunu kaybetmiş oldu. Böylelikle bağımsız üye sayısı 4’e yükselirken, mecliste 12 AK Parti ve 3 MHP üyesi bulunuyor.

CHP MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAYBETTİ

Toplam 37 üyeden oluşan Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde CHP’nin 18 sandalyesi kaldı. AK Parti’nin 12, MHP’nin 3 ve bağımsız üyelerin 4 sandalyesiyle birlikte muhalefet blokunun sayısı 19’a çıktı. Böylece CHP, Bayrampaşa Belediyesi’nde çoğunluk üstünlüğünü kaybetti.

Siyasi krizin yanı sıra belediyede devam eden yolsuzluk soruşturması da gündemdeki yerini koruyor. “Yolsuzluk” iddialarıyla başlatılan soruşturmada CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da aralarında bulunduğu 20 kişi tutuklandı. Ayrıca 16 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

CHP’nin çoğunluğu kaybettiği mecliste, istifa eden Kerim Güler’in yerine yedek üye atanacak.