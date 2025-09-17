Bakan Göktaş konuştu: Kurumsal hayırseverlikte yeni dönem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Arnavutköy’de Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde gerçekleştirilen “Türkiye Yüzyılında Kurumsal Hayırseverlik: Sosyal Sorumlulukta Ortak İrade Çalıştayı”nda yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluğun geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi. Etkinlik, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Darülaceze Başkanlığı işbirliğinde düzenlendi.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada sosyal sorumluluk projelerinin toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren bir köprü işlevi gördüğünü belirtti. “Bugün etkili bir işbirliğiyle sosyal sorumluluğu kısa vadeli girişimlerin ötesine taşıyarak, kalıcı bir toplumsal etki yaratabiliriz. Hep birlikte gönüllülük, kapsayıcılık ve şeffaflık ilkeleriyle yürüttüğümüz çalışmaları, ölçülebilir ve sürdürülebilir etki yaratan bir sosyal sorumluluk ekosistemi inşa edebiliriz. 2025 Aile Yılı kapsamında yürüttüğümüz bu çalışma, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da önemli yapı taşlarından birini oluşturacak.” dedi.

“HAYIRSEVERLİK GELECEĞE YÖN VEREN DAYANIŞMA YOLCULUĞUDUR”

Sosyal sorumluluğun yalnızca bir yardım faaliyeti olmadığını vurgulayan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı: “Hayırseverlik sadece bir yardım faaliyeti değil, aynı zamanda tek tek bireyleri güçlendiren ve geleceklerine yön veren bir dayanışma yolculuğudur. Bunun yanı sıra, toplumun ortak vicdanını harekete geçiren bir vizyonun parçasıdır. Bu vizyon, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda başlatılan büyük yürüyüşün önemli ayaklarından biridir.”

Konuşmasında sosyal devlet anlayışına da değinen Göktaş, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları arasında kurulan işbirliklerinin önemini vurguladı. “Bakanlığımız, sosyal devlet anlayışının sahadaki en güçlü temsilcisidir. Bu doğrultuda 86 milyon vatandaşımıza dokunan hizmetlerimizle, kimseyi geride bırakmayan sosyal politikalar yürütüyoruz.” diye konuştu. Ayrıca, bu işbirliklerinin güçlenmesini amaçlayan Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2. Eylem Planı hakkında bilgi verdi. Göktaş, şeffaflık, hesap verebilirlik, gönüllülük kültürü ve dijitalleşme odaklı çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ÖRNEK PROJELERLE KAPSAYICI DESTEK AĞLARI

Bakanlık bünyesinde yürütülen 68 ulusal ve uluslararası projeye dikkat çeken Göktaş, bu projelerin toplumsal fayda sağladığını aktardı. “Limak Holding ile birlikte yürüttüğümüz Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi bu çalışmalardan biridir. Bu projeyle bugüne kadar 1546 kız öğrencimize burs, mentörlük ve staj imkanı sağladık.” ifadelerini kullandı.

Halkbank Üreten Kadınlar Projesi ve Turkcell ile yürütülen Dijital Bahar Odaları Projesi de örnekler arasında yer aldı. Göktaş, bu projelerin kadınların ekonomik gücünü artırmayı ve yaşlı bireylerin dijital dünyaya entegrasyonunu sağladığını belirtti.

Kurumsal sosyal sorumluluk konusundaki küresel dönüşüme de dikkat çeken Göktaş, sosyal sorumluluk anlayışının 2000’li yıllardan itibaren sürdürülebilir kalkınmanın parçası haline geldiğini belirtti. “Bugün pek çok şirket düzenli sosyal sorumluluk raporları yayımlıyor ve projeler yürütüyor. Ancak araştırmalar, bu çalışmaların önemli bir kısmının hala kısa vadeli ve ölçülebilir etkiden uzak olduğunu gösteriyor.” dedi.

DARÜLACEZE SOSYAL YAŞAM ŞEHRİ TANITILDI

Panel programında Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ve Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç da konuşma yaptı. Program sonrası Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri’ni gezerek huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Tesisin imkanlarına ilişkin bilgi paylaşan Göktaş, “Yaşlılarımız burada hem mutlu hem huzurlu. Aynı zamanda geleceğe artık daha güvenle bakıyor. Devletin şefkat elini bütün vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 150 dönümlük alan üzerinde inşa edilen 23 bloktan oluşan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri, 928 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Tesiste yürüyüş yolları, spor alanları, göletler ve ibadethaneler bir arada yer alıyor. Ayrıca fizik tedavi merkeziyle kişiye özel sağlık hizmetleri sunuluyor.