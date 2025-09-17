Tarım Bakanlığı duyurdu: Kuru üzümde alım fiyatı belli oldu

Türkiye’nin üretim ve ihracatta dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümün tarımsal hasıladaki önemine dikkat çekilen açıklamada, son dönemde fiyatların üretici aleyhine seyretmesi nedeniyle TMO’nun piyasaya müdahale etme ihtiyacı doğduğu ifade edildi.

Bakanlık, fiyat istikrarının sağlanması ve üretici mağduriyetinin önlenmesi için belirlenen alım fiyatıyla piyasaların dengeleneceğini bildirdi.

ALIMLAR 22 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığı belirtilerek, alımların 22 Eylül 2025 itibarıyla başlayacağı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, açıklamanın sonunda üreticilere seslenerek, “Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz” ifadelerini kullandı.