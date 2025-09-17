Bitcoin 4 haftanın zirvesinde: FED’in faiz indirimi beklentisi kripto piyasalarını hareketlendirdi

Piyasalar, Fed’in bu akşam TSİ 21.00’da açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Beklenti, Fed’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması ve yıl sonuna kadar daha fazla indirimle parasal gevşemeyi sürdürmesi yönünde.

Kripto para uzmanlarına göre, faiz indirimleri riskli varlıklar üzerinde pozitif etki yaratıyor. Bitcoin’de yaşanan son yükselişin de bu beklentilerle paralel geliştiği ifade ediliyor.

117 BİN DOLARI AŞTI

Faiz indirimi ihtimallerinin güçlenmesiyle Bitcoin, gün içinde 117.314 dolara kadar yükselerek 4 haftanın zirvesini test etti. Saat 10.40 itibarıyla ise yüzde 0,32 artışla 117.280 dolardan işlem görüyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Jefferies ekonomisti Mohit Kumar, piyasaların Fed Başkanı Jerome Powell’ın işgücü piyasasındaki yavaşlama, enflasyon riskleri ve ekonomik projeksiyonlara dair açıklamalarına odaklanacağını belirtti. Kumar, bazı politika yapıcıların daha büyük faiz indirimleri talep edebileceğini de kaydetti.

Analistlere göre, Fed’in parasal gevşemeye yönelmesi halinde kripto varlıklar daha fazla destek bulabilir. Bitcoin’in yanı sıra Ethereum ve diğer kripto paralarda da benzer hareketlilik bekleniyor.