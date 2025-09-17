Selçuk Bayraktar Teknofest’te konuştu: “Gazze’de modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor”

Bayraktar, konuşmasında Milli Teknoloji Hamlesi’nin sadece bir teknoloji geliştirme projesi olmadığını vurguladı. “Milli Teknoloji Hamlesi'nin tek amacı tam bağımsız Türkiye idealine ulaşmaktır” diyen Bayraktar, yüksek teknolojinin sağlıktan tarıma, ulaşımdan haberleşmeye kadar her alanda geleceğin anahtarı olduğunu ifade etti.

Bayraktar, TEKNOFEST’in gençlere yalnızca teknoloji üretmeyi değil aynı zamanda bağımsızlık mücadelesini de hatırlattığını belirtti. “Bu yarışmalardaki her bir proje, yarının dünyaya damgasını vuracak teknoloji şirketlerinin habercisidir” sözleriyle gençlere seslendi.

“64 YARIŞMAYLA DÜNYANIN EN BÜYÜK TEKNOLOJİ FESTİVALİYİZ”

Bu yıl 13’ü yeni olmak üzere toplam 64 yarışmanın düzenleneceğini hatırlatan Bayraktar, “64 farklı yarışmayla, dünyanın en büyük teknoloji festivali olma rekorumuzu yeniliyoruz” dedi.

Bayraktar, onkoloji alanında kanser çözümleri üreten gençlerden Türkçe Büyük Dil Modeli yarışmasına katılan yapay zekâ projelerine, mesleki yetenek yarışmalarından milli teknoloji ürünlerinin sergilendiği Şampiyonlar Geçidi’ne kadar birçok ilki TEKNOFEST kapsamında gerçekleştireceklerini söyledi.

“GAZZE’DE BEBEKLER, ÇOCUKLAR, MASUM İNSANLAR KATLEDİLİYOR”

Konuşmasında Gazze’de yaşananlara özel bir bölüm ayıran Bayraktar, “Gözlerimizin önünde, modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor. Gazze’de bebekler, çocuklar, masum insanlar katlediliyor. Bu ahval, tüm insanlık için varoluşsal bir tehdit. Er ya da geç iyilik bu kötülüğe galebe çalacak” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, teknolojinin gücünün ahlaki değerlerle birleşmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bizim davamız, teknolojiyi vicdanla, aklı ahlakla birleştirmektir. Bu zulme ‘dur’ diyecek caydırıcı güce ulaşmaktır” diye konuştu.

Bayraktar, dijital dünyanın da bağımsızlık mücadelesinin bir cephesi olduğunu belirterek, küresel dijital tekellerin insanlığı baskı altına aldığını söyledi. “Bedelini ödeyerek aldığımız akıllı telefonlar, saatler, internet dahil ne kadar sivil teknoloji varsa hepsi silaha çevrilmiş durumda” diyen Bayraktar, NSosyal adlı yerli sosyal medya platformunun bu tekelleşmeye karşı bir alternatif olarak hayata geçirildiğini duyurdu. Ayrıca “Küre Dijital Ansiklopedi” projesinin de müjdesini veren Bayraktar, bu projenin yapay zekâ destekli, açık kaynaklı ve güvenilir bir bilgi kaynağı olacağını belirtti.

Bayraktar, TEKNOFEST’in sınırları aşarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 270 bin kişiyi buluşturduğunu, Mavi Vatan etkinliklerinde İstanbul Tersanesi’nde yüz binleri ağırladığını hatırlatarak, “TEKNOFEST ruhunun büyüklüğünü gösteren en önemli delil, yarışmalara başvuran 1 milyon 100 bin gencimizdir” dedi.