Afyonkarahisar’da dehşet: Babasının bıçakladığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, dün gece Şuhut ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, baba B.A. ile oğlu Remzi Anıl Akkaya (16) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada baba B.A., eline aldığı bıçakla oğlunu yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Remzi Anıl Akkaya, Şuhut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak genç çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah erken saatlerde hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan baba B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan baba, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.