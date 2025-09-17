Kazanan grup lideri olacak: Polonya-Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FIVB Dünya Şampiyonası’nda B Grubu’nda zirve mücadelesi yaşanıyor. Polonya ile Hollanda karşı karşıya gelirken, iki takım da grupta oynadığı maçları kayıpsız geçti. Bugün oynanacak mücadelede kazanan takım, gruptan lider olarak çıkacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kazanan grup lideri olacak: Polonya-Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

Polonya ve Hollanda, grupta oynadıkları ilk iki maçı da kazanarak 6’şar puana ulaştı. Polonya, Katar ve Romanya’yı 3-0’lık skorlarla mağlup ederken, Hollanda da Romanya’yı 3-0, Katar’ı ise 3-1 yendi.

Sonuçlara göre her iki takım da namağlup ilerliyor ve grup liderliği için birbirine rakip olacak.

Bugün saat 13.00’te başlayacak Polonya-Hollanda mücadelesi, tabii spor 7, Volleyball TV'den naklen yayınlanacak.

GRUPTA PUAN DURUMU

B Grubu’nda oynanan maçların ardından puan tablosu şu şekilde:

Polonya – 6 puan (2 galibiyet, 0 mağlubiyet)
Hollanda – 6 puan (2 galibiyet, 0 mağlubiyet)
Katar – 3 puan (1 galibiyet, 2 mağlubiyet)
Romanya – 0 puan (0 galibiyet, 3 mağlubiyet)

Tabuta sarılıp ağlamıştı… Kızılırmak faciasında doktor babaya tutuklamaTabuta sarılıp ağlamıştı… Kızılırmak faciasında doktor babaya tutuklamaGündem
Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye ile Çin’den dev enerji ortaklığı hazırlığı!Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye ile Çin’den dev enerji ortaklığı hazırlığı!Gündem
voleybol Hollanda Polonya
Günün Manşetleri
Türkiye ile Çin’den dev enerji ortaklığı hazırlığı!
CHP’li Köyceğiz Belediyesi’ne operasyon
49 ilde eş zamanlı mali suç operasyonu!
Hasan Mutlu’nun da aralarında olduğu 20 kişi tutuklandı
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi ikinci kez ertelendi
Netanyahu’nun Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki
Bayrampaşa Belediye Başkanı mahkemeye sevk edildi
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı!
İsrail’in katılması halinde Eurovision'da olmayacaklar!
“Her üç depremzededen ikisi evine kavuştu”
Çok Okunanlar
Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı
FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü! FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü!
BİM'de indirim çılgınlığı başladı BİM'de indirim çılgınlığı başladı
5 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? 5 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor?
İstanbul’a sağanak sürprizi! İstanbul’a sağanak sürprizi!