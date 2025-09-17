Kazanan grup lideri olacak: Polonya-Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FIVB Dünya Şampiyonası’nda B Grubu’nda zirve mücadelesi yaşanıyor. Polonya ile Hollanda karşı karşıya gelirken, iki takım da grupta oynadığı maçları kayıpsız geçti. Bugün oynanacak mücadelede kazanan takım, gruptan lider olarak çıkacak.
Polonya ve Hollanda, grupta oynadıkları ilk iki maçı da kazanarak 6’şar puana ulaştı. Polonya, Katar ve Romanya’yı 3-0’lık skorlarla mağlup ederken, Hollanda da Romanya’yı 3-0, Katar’ı ise 3-1 yendi.
Sonuçlara göre her iki takım da namağlup ilerliyor ve grup liderliği için birbirine rakip olacak.
Bugün saat 13.00’te başlayacak Polonya-Hollanda mücadelesi, tabii spor 7, Volleyball TV'den naklen yayınlanacak.
GRUPTA PUAN DURUMU
B Grubu’nda oynanan maçların ardından puan tablosu şu şekilde:
Polonya – 6 puan (2 galibiyet, 0 mağlubiyet)
Hollanda – 6 puan (2 galibiyet, 0 mağlubiyet)
Katar – 3 puan (1 galibiyet, 2 mağlubiyet)
Romanya – 0 puan (0 galibiyet, 3 mağlubiyet)