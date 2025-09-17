Kazanan grup lideri olacak: Polonya-Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Polonya ve Hollanda, grupta oynadıkları ilk iki maçı da kazanarak 6’şar puana ulaştı. Polonya, Katar ve Romanya’yı 3-0’lık skorlarla mağlup ederken, Hollanda da Romanya’yı 3-0, Katar’ı ise 3-1 yendi.

Sonuçlara göre her iki takım da namağlup ilerliyor ve grup liderliği için birbirine rakip olacak.

Bugün saat 13.00’te başlayacak Polonya-Hollanda mücadelesi, tabii spor 7, Volleyball TV'den naklen yayınlanacak.

GRUPTA PUAN DURUMU

B Grubu’nda oynanan maçların ardından puan tablosu şu şekilde:

Polonya – 6 puan (2 galibiyet, 0 mağlubiyet)

Hollanda – 6 puan (2 galibiyet, 0 mağlubiyet)

Katar – 3 puan (1 galibiyet, 2 mağlubiyet)

Romanya – 0 puan (0 galibiyet, 3 mağlubiyet)