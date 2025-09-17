Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye ile Çin’den dev enerji ortaklığı hazırlığı!

Bakan Bayraktar, Çin devlet televizyonu CGTN Türk’e verdiği mülakatta, iki ülke arasında enerji alanında çok sayıda işbirliği fırsatı bulunduğunu ifade etti. Bayraktar, "Çin ile enerjide işbirliği yapabileceğimiz çok alan var." diyerek, geçtiğimiz haftalarda Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında Çin’de üst düzey yetkililer ve şirketlerle gerçekleştirdiği temaslara dikkat çekti.

Enerjinin depolanması, batarya üretimi ve yenilenebilir kaynakların geliştirilmesi alanlarında Çinli firmaların Türkiye’ye ilgi gösterdiğini söyleyen Bayraktar, Türkiye’nin üretim altyapısının bu yatırımlar için uygun olduğunu vurguladı.

DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR SANTRALİ PROJESİ

Türkiye’nin ilk deniz üstü rüzgar santrali için Çinli şirketlerle görüşmeler yapıldığını belirten Bayraktar, “Deniz üstü rüzgar santrali dediğimiz proje, Türkiye'de bir ilk olacak ve belki biz bunu Çinli şirketlerle yapacağız. Elektriği özellikle Avrupa'ya taşıma noktasında yeni enerji nakil hatları inşa etmeyi planlıyoruz. 2035 için yaklaşık 30 milyar dolarlık bir program açıkladık ve buna çok ciddi ilgi var. Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifi ile de gayet uyumlu.” ifadelerini kullandı.

TRAKYA’DA KARBONSUZ ENERJİ VE VERİ MERKEZİ

Bayraktar, nükleer enerji konusunda Çin ile işbirliğinin en önemli başlıklardan biri olduğunu belirtti. Uzun yıllardır süren müzakerelere değinen Bayraktar, Trakya’da planlanan nükleer santralin dev bir enerji ve veri parkına dönüştürülmesi önerisini Çinli muhataplarına ilettiğini aktardı.

Bu projenin yenilenebilir enerji, güneş, rüzgar, depolama, nükleer santral ve veri merkezi bileşenlerini bir arada barındıracağını söyleyen Bayraktar, “Bu oldukça ilgi çekti. Bunun, iki ülkenin ortak menfaatine de uygun bir proje olduğunu düşünüyorum. Nükleer enerji, yenilenebilir enerji, enerji iletimi ve madenler konusunda işbirliği yapabiliriz.” dedi.

Bakan Bayraktar, Türkiye’nin stratejik konumuna dikkat çekerek, ülkenin küresel ticarette ve enerji alanında üretim üssü olabileceğini söyledi. Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye'yi adeta ikinci bir üretim üssüne dönüştürüp özellikle ticaret savaşlarının, yaptırımların veya engellemelerin olduğu bir dünyada, Türkiye'nin lojistik avantajlarını kullanarak Türkiye üzerinden rahatlıkla farklı coğrafyalara geçmek mümkün olabilir. Bu anlamda işbirliğimizi daha kalıcı ve uzun soluklu hale getirecek şekilde yenilenebilir projeleri, diğer projeleri değerlendiriyoruz. Yani, 'güneş panellerini gelin Türkiye'de imal edin, rüzgar türbinlerini burada imal edin' diyoruz. Buna Türkiye olarak altyapımız hazır."