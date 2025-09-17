Medyanın acı kaybı! Usta gazeteci Engin Özpınar yaşamını yitirdi

Bursa’da gazetecilik mesleğine yıllarını adayan ve Olay Gazetesi’nde uzun süre genel yayın müdürlüğü görevini sürdüren Engin Özpınar, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Duayen gazeteci, tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Kentte gazeteciliğe yön veren isimlerden biri olarak bilinen Özpınar’ın kaybı, meslektaşları tarafından da derin bir üzüntüyle karşılandı.

Duayen gazeteci Engin Özpınar için Fatih Sultan Mehmet Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Ardından Özpınar’ın cenazesi Fethiye Mahallesi Mezarlığı’na defnedilecek.