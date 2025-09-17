Husumetlisini camide namaz kılarken öldürmüştü: Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Temmuz 2025 tarihinde Sami Ramazanoğlu Camisi’nde yaşanan olayla ilgili iddianame tamamlandı. Olayda ikindi namazı sırasında saldırıya uğrayan 63 yaşındaki Şevki Tanrıkulu hayatını kaybetmiş, saldırgan Yasin Şanlı (32) ise tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli hakkında “tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame, Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

“TASARLAYARAK HAREKET ETTİĞİ KANAATİNİ GÜÇLENDİRİYOR”

İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin maktulü öldürmeye önceden karar verdiği belirtildi. Aralarında komşuluk sorunları bulunduğu aktarılan dosyada, şüphelinin maktulü camiye giderken takip ettiği kaydedildi.

İddianamede şu ifadelere yer verildi: “Cami cemaatinin birlikte namaz kılmasından istifade ederek eylemine birisinin engel olmasının önüne geçmeyi düşündü. Farz namazı kılındığı esnada ikinci rekatta maktulün daha da savunmasız olmasından faydalanarak özellikle secdeye gitmesini kollayarak tam da o esnada arkasına geçti. Tüm bu hususlar, şüphelinin tasarlayarak hareket ettiği kanaatini güçlendiriyor. Maktulün üzerinden bıçak ele geçirilmesi de şüpheliden kendisine bir fiil gerçekleşebileceği ihtimali doğrultusunda savunma amacıyla hareket ettiğini gösteriyor. Maktul secdeden kalktığı esnada hayati bakımdan önem arz eden vücut bölgelerinden boğazını, yanında getirdiği bıçakla kesmesi ve akabinde yerde bulunan maktulün özellikle kalp hizasına olmak üzere çok sayıda bıçak darbesi gerçekleştirmesi, olayın gelişim süreci ve suçun işleniş şekli göz önünde bulundurulduğunda şüphelinin canavarca hisle hareket ederek fiilini gerçekleştirdiği sonucuna ulaşıldı.”

“EŞİNİ CAMİYE SERDİM”

İddianamede maktulün eşinin beyanına da yer verildi. Maktulün eşi, olay günü evlerinin önünde şüpheliyi gördüğünü belirterek, şunları anlattı: Elleri kanlı olan şüphelinin kendisine, “Eşini camiye serdim, git leşini al da gel. Sıra kardeşine geldi, ona da aynısını yapacağım.” dediğini aktardı.

ŞÜPHELİ İFADESİNDE KOMŞULUK SORUNLARINI ÖNE SÜRDÜ

İddianamede şüpheli Yasin Şanlı’nın ifadesi de yer aldı. Şüpheli, maktulle 2018’den bu yana komşuluk kaynaklı sorunlar yaşadıklarını, çöp atma, izmarit bırakma ve kavga çıkarma gibi gerekçelerle tartışmaların sürdüğünü öne sürdü. Ayrıca maktulün annesini darbettiğini ve sürekli küfür ile tehditte bulunduğunu iddia etti.

Şanlı savunmasında, olay günü evinin önünde süt parasını öderken maktulün kendisine hakaret ettiğini ileri sürerek şunları söyledi: “Bu meseleler dolayısıyla maktul bana ve aileme ağza alınmayacak küfürler etti. Birkaç sefer de annemi darbetti. Olay günü evinin önünde süt parasını ödemekte olduğum esnada maktul beni gördü, hakaret ve tehditte bulundu. Önceki yaşanmışlıkların da etkisiyle evin önünde bulunan bıçağı alıp arkasından gittim. Camide namaz kıldığı esnada, ‘Şimdi de küfür etsene, şimdi de tehdit etsene, şimdi de tahrik etsene’ diyerek öldürme kastıyla boğazını kestim. Yere düştükten sonra eylemime devam ettim ve maktulün göğüs bölgesine doğru birkaç bıçak darbesi daha gerçekleştirdim.”

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan iddianamede, şüphelinin “tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamenin Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilmesi halinde dava süreci başlayacak.