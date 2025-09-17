Tabuta sarılıp ağlamıştı… Kızılırmak faciasında doktor babaya tutuklama

Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak Nehri’ne uçtuğu kazada eşi ve çocuğunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak, yürütülen soruşturma kapsamında “ölüme sebebiyet vermek” suçundan tutuklandı. Kazadan yaralı kurtulan Kıyak’ın, eşi tarafından gönderilen bir mesaj üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tabuta sarılıp ağlamıştı… Kızılırmak faciasında doktor babaya tutuklama
Yayınlanma: Güncellenme:

12 Eylül Cuma günü Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana gelen olayda, Dr. Serdar Kıyak’ın kullandığı otomobil Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Araçta bulunan Gülşah Karaman Kıyak (31) ile çiftin 3 yaşındaki oğulları Alperen, boğularak hayatını kaybetti. Sürücü Dr. Kıyak ise araçtan çıkmayı başararak kazadan yaralı kurtuldu.

TRAJEDİ ÖNCESİ MESAJ: “BENİ TEHDİT EDİYOR”

Kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Gülşah Karaman Kıyak’ın, olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine “Beni tehdit ediyor” şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi. Bu mesajın ardından soruşturmanın yönü değişti.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kıyak, “ölüme sebebiyet vermek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazadan günler sonra Bafra Büyük Cami’de düzenlenen cenazede, Dr. Kıyak’ın eşi ve oğlunun tabutlarına sarılarak gözyaşı döktüğü görüntüler hafızalara kazınmıştı.

Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye ile Çin’den dev enerji ortaklığı hazırlığı!Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye ile Çin’den dev enerji ortaklığı hazırlığı!Gündem
Medyanın acı kaybı! Usta gazeteci Engin Özpınar yaşamını yitirdiMedyanın acı kaybı! Usta gazeteci Engin Özpınar yaşamını yitirdiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kızılırmak
Günün Manşetleri
Türkiye ile Çin’den dev enerji ortaklığı hazırlığı!
CHP’li Köyceğiz Belediyesi’ne operasyon
49 ilde eş zamanlı mali suç operasyonu!
Hasan Mutlu’nun da aralarında olduğu 20 kişi tutuklandı
Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi ikinci kez ertelendi
Netanyahu’nun Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki
Bayrampaşa Belediye Başkanı mahkemeye sevk edildi
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı!
İsrail’in katılması halinde Eurovision'da olmayacaklar!
“Her üç depremzededen ikisi evine kavuştu”
Çok Okunanlar
Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı Kanamalı ateşle başlayan salgın korkutuyor: 162 can kaybı
FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü! FED baskısı altını vurdu, fiyatlar düştü!
BİM'de indirim çılgınlığı başladı BİM'de indirim çılgınlığı başladı
5 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor? 5 milyon TL’yi 32 gün bankada tutan ne kadar kazanıyor?
İstanbul’a sağanak sürprizi! İstanbul’a sağanak sürprizi!