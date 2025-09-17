Tabuta sarılıp ağlamıştı… Kızılırmak faciasında doktor babaya tutuklama
Samsun’un Bafra ilçesinde otomobilin Kızılırmak Nehri’ne uçtuğu kazada eşi ve çocuğunu kaybeden Dr. Serdar Kıyak, yürütülen soruşturma kapsamında “ölüme sebebiyet vermek” suçundan tutuklandı. Kazadan yaralı kurtulan Kıyak’ın, eşi tarafından gönderilen bir mesaj üzerine gözaltına alındığı öğrenildi.
12 Eylül Cuma günü Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana gelen olayda, Dr. Serdar Kıyak’ın kullandığı otomobil Kızılırmak Nehri’ne uçtu. Araçta bulunan Gülşah Karaman Kıyak (31) ile çiftin 3 yaşındaki oğulları Alperen, boğularak hayatını kaybetti. Sürücü Dr. Kıyak ise araçtan çıkmayı başararak kazadan yaralı kurtuldu.
TRAJEDİ ÖNCESİ MESAJ: “BENİ TEHDİT EDİYOR”
Kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı bir ayrıntı ortaya çıktı. Gülşah Karaman Kıyak’ın, olaydan hemen önce cep telefonundan ailesine “Beni tehdit ediyor” şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi. Bu mesajın ardından soruşturmanın yönü değişti.
Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Dr. Serdar Kıyak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kıyak, “ölüme sebebiyet vermek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kazadan günler sonra Bafra Büyük Cami’de düzenlenen cenazede, Dr. Kıyak’ın eşi ve oğlunun tabutlarına sarılarak gözyaşı döktüğü görüntüler hafızalara kazınmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı