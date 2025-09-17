Samsun’da özel okulda akran şiddeti iddiası: Ayağı kırılan öğrenci için soruşturma başlatıldı

Samsun’un İlkadım ilçesinde bulunan Final Okulları’nda, 9. sınıf öğrencisi Y.E.A.’nın akran zorbalığına uğrayarak ayağının kırıldığı iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, okulların açılmasının ikinci gününde Duruşehir mevkisindeki Final Okulları’nda meydana geldi. İddiaya göre 14 yaşındaki Y.E.A., teneffüs sırasında iki arkadaşının şiddetine maruz kaldı. Öğrencinin başına poşet geçirilmesi sonucu yaşanan arbede sırasında bacağı kırıldı.

Yaşanan olay sonrası Y.E.A. ve ailesi, okul yönetiminden ve olaya karıştığı iddia edilen öğrencilerden şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine konunun adli mercilere de taşındığı belirtildi.

MİLLİ EĞİTİM SORUŞTURMA BAŞLATTI

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayın ardından harekete geçti. Öğrencinin maruz kaldığı iddia edilen akran zorbalığı ile ilgili okulda soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında öğrenci güvenliği ve okul yönetiminin sorumluluğu mercek altına alınacak.

