Başakşehir avantajı kaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Belçika'nın Gent ekibiyle 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, tur şansını İstanbul'a taşıdı.

Gent kentindeki Ghelamco Arena'da yoğun sağanak altında oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir, 16. dakikada Stefano Okaka'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 35. dakikada Gift Orban'ın golüyle karşılık verirken, maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Yağış nedeniyle ikinci yarıda oldukça ağırlaşan saha zemininde takımlar futbol oynamakta zorlanırken, top sık sık sahadaki su ve çamur birikintilerine takıldı.

İkinci yarıda takımların pozisyon üretmekte zorlandığı karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Mart Çarşamba günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

AVRUPA'DAKİ BAŞARILI PERFORMANSINI SÜRDÜRÜYOR

Medipol Başakşehir, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarılı performansını devam ettirdi.

Turuncu-lacivertli takım, bu kulvarda oynadığı 13 maçta sadece bir kez mağlup oldu. Medipol Başakşehir, diğer maçların 8'ini kazanırken, 4'ünde ise berabere kaldı.

Bu maçlarda 27 kez ağları havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 8 gol gördü.

OKAKA'NIN AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDEKİ 6. GOLÜ

Karşılaşmada Medipol Başakşehir'in golünü atan Stefano Okaka, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. kez ağları havalandırdı.

Okaka, Konferans Ligi'nde eleme turu ve grup aşamasında 5 kez meşin yuvarlağı filelere yollamıştı.

Stefano Okaka'nın ayrıca Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda da birer golü bulunuyor.

Sakatlık geçiren Karzev devam edemedi

Medipol Başakşehirli futbolcu Eden Karzev, maçın başında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Müsabakanın 10. dakikasında sağ ayağında yaşadığı sakatlık sonrası saha içinde tedavisi yapılan Karzev, bir süre kendini denedikten sonra kenar yönetimine oyuna deva edemeyeceğini işaret etti.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Karzev'in yerine Danijel Aleksic oyuna dahil oldu.

İLK YARI

16. dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Berkay Özcan'ın pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Serdar Gürler'in yaptığı şık ortada, kale sahası önünde müsait durumdaki Okaka kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

24. dakikada gelişen Gent atağında sağdan yapılan ortada, ceza sahasında kaleci Volkan Babacan'ın uzaklaştırdığı topu sol çaprazda Fofana kontrol etti. Bu futbolcu uygun durumda yaptığı kötü vuruşta, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

25. dakikada Castro-Montes'in sağdan ortasına ceza sahasında Kums'un yaptığı kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

35. dakikada Gent beraberliği sağladı. Ara pasla soldan ceza sahasına giren Fofana'nın yerden ortasında, penaltı noktası üzerindeki Cuypers vuruşunu yaptı. Kale sahasında Volkan Babacan'ın kontrol edemediği topu Orban ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

45+2. dakikada Castro-Montes'in gönderdiği uzun topta sağdan hızla ilerleyen Orban, ters taraftan ceza sahasına giren Hong'a pasını çıkardı. Ceza sahasında uygun durumda bulunan Hong'un uzanarak ayak koyduğu top, yandan dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İKİNCİ YARI

55. dakikada Serdar Gürler'in ceza yayı içinden yaptığı vuruşta, kaleci Roef topu kontrol etti.

63. dakikada Medipol Başakşehir çok önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Aleksic'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Deniz Türüç, kaleci Roef'i de geçtikten sonra son çizgide vuruşunu yaptı. Kaleye paralel giden top ters taraftan dışarı çıktı.

88. dakikada De Sart'ın sağdan yaptığı ortaya ceza sahasında Depoitre'nin kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan üst direğe de çarpan topu kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.