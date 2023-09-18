Bayern-Manchester United maçında Tuchel yok!

Galatasaray'ın A Grubu'ndaki rakipleri Bayern Münih ile Manchester United, çarşamba günü karşı karşıya gelecek.Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel, cezası sebebiyle United'a karşı oynanan maçta kenardaki yerini alamayacak.

Bayern-Manchester United maçında Tuchel yok!
Bayern-Manchester United maçında Tuchel yok!
Editör: Nihat Çarboğa


Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel, cezası sebebiyle ManU'ya karşı oynanan maçta kenardaki yerini alamayacak.

BAYERN-MANCHESTER UNİTED MAÇINDA TUCHEL YOK!

Alman teknik adam, geçen sezon Manchester City ile oynanan çeyrek final maçında kırmızı kart görmüştü.

Bayern-Manchester United maçında Tuchel yok! - Resim : 1

50 yaşındaki çalıştırıcı, cezasını Manchester United maçında çekecek ve bir sonraki Kopenhag maçında takımdaki yerini alacak.

Bayern Münih'te Tuchel'in yardımcıları, Zsolt Löw, Anthony Barry ve Arno Michels'den biri yedek kulübesinde oturacak.

20 Eylül Çarşamba

19.45 Galatasaray - Kopenhag
22.00 Bayern Münih - Manchester United

3 Ekim Salı

22.00 Kopenhag - Bayern Münih
22.00 Manchester United - Galatasaray

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# bayern münih # Manchester United
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