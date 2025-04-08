Bayern Münih-İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih-İnter maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. Bu turda Almanya’nın güçlü temsilcisi Bayern Münih, İtalya’nın köklü kulübü Inter’i ağırlıyor. A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Almanya deplasmanından avantajlı bir sonuçla dönmeyi hedefliyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bayern Münih-İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bayern Münih-İnter maçı canlı izle
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda gözler Bayern Münih-Inter eşleşmesine çevrildi. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşmanın hakemi Avusturyalı Santino Schreiner olacak.

bayern münih-inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih ile Inter arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı, 8 Nisan Salı günü saat 22.00’de başlayacak. Allianz Arena’da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

muhtemel 11’ler:

Bayern Münih: Neuer, Laimer, Dier, Kim Min Jae, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sane
Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram

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