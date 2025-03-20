Bayern Münih’i sarsan ölüm: 18 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Alman futbol kulübü Bayern Münih, genç oyuncusu Jiaxuan Guo’nun vefatını duyurdu.

Açıklamada, “6 Şubat’ta yaşanan kazanın ardından yaşananlar hepimizi derinden sarstı. Jiaxuan’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, bu zor dönemde yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz,” ifadelerine yer verildi.

Bayern Münih Dünya Karması'nın parçası olarak kariyerine devam eden Guo, antrenman maçında talihsiz bir şekilde diz darbesi almıştı. Olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan Guo, birkaç gün boyunca yoğun bakımda tutuldu fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.