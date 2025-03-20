Bayern Münih’i sarsan ölüm: 18 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti

Bayern Münih Dünya Karması oyuncusu Jiaxuan Guo, Şubat ayında bir antrenman maçı sırasında yaşadığı diz darbesi sonucu beyin ölümü gerçekleşti. 18 yaşındaki genç futbolcunun ölüm haberi, spor camiasını derinden sarstı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bayern Münih’i sarsan ölüm: 18 yaşındaki futbolcu hayatını kaybetti
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Alman futbol kulübü Bayern Münih, genç oyuncusu Jiaxuan Guo’nun vefatını duyurdu.

Açıklamada, “6 Şubat’ta yaşanan kazanın ardından yaşananlar hepimizi derinden sarstı. Jiaxuan’ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, bu zor dönemde yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz,” ifadelerine yer verildi.

Bayern Münih Dünya Karması'nın parçası olarak kariyerine devam eden Guo, antrenman maçında talihsiz bir şekilde diz darbesi almıştı. Olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan Guo, birkaç gün boyunca yoğun bakımda tutuldu fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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