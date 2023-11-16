Bayern Münih'ten Kylian Mbappe Sürprizi! Alman Yetkililer Devrede!

Sport 1'in haberine göre; Bayern Münih, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Kylian Mbappe'yi takımıyla sözleşme uzatmaması halinde kadrosuna katmak istiyor.

Ancak haberde, Bayern Münih yetkililerinin bu transferi gerçekleştirme ihtimallerinin zor olduğunu bildikleri belirtildi.

En Önemli Sorun Maaş

Bayern Münih için bu transferdeki en büyük sorunun oyuncunun maaşı olduğu aktarıldı. PSG'de yıllık 100 milyon euro kazanan Mbappe'nin, tavan maaşı 25 milyon euro olan Bayern Münih'e transfer olması durumunda Fransız yıldız maaşında ciddi bir kesintiye gitmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan Bavyera ekibinin, maaş sorununun çözüleceğine inandığı belirtilirken, Mbappe için şartların zorlanacağı ifade edildi.

Tuchel Ne Demişti?

Bayern Münih teknik direktörü Tomas Tuchel, Mbappe iddialarına karşın geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, ''Transfer olmak isterse Kylian'ı benim motosikletimle gezdirebilirim. Ancak bunun gerçekçi olduğunu düşünmüyorum.'' şeklinde konuşmuştu.