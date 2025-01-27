Belçikalı yıldız futbolcu Nainggolan tutuklandı!

Belçika’nın Lokeren-Temse takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcu Radja Nainggolan, uyuşturucu kaçakçılığı soruşturması kapsamında Belçika’da tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Belçikalı yıldız futbolcu Nainggolan tutuklandı!
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De Telegraaf gazetesinde yer alan habere göre, Güney Amerika’dan Avrupa’ya Antwerp limanı üzerinden gerçekleştirilen uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Nainggolan’ın gözaltına alındığı belirtildi. Haberde, soruşturmanın devam ettiği ve 30’dan fazla evde arama yapıldığı bilgisine de yer verildi.

Profesyonel kariyerinde İtalya’da Cagliari, Roma ve Inter, Belçika’da ise Antwerp gibi takımlarda forma giyen Nainggolan, sezon başında üçüncü lig ekiplerinden Lokeren-Temse’ye transfer olmuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Belçika futbolcu
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