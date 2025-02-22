Benfica Boavista maçı hangi kanalda? Benfica Boavista maçı canlı izle

Maç öncesinde futbolseverler, yayın saati ve hangi kanaldan izleneceğini merak ediyor. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'lü Benfica, Boavista'yı sahasında ağırlayacak. Peki, Benfica Boavista maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Benfica Boavista Maçı Ne Zaman?

Benfica ile Boavista, 22 Şubat Cumartesi günü saat 21:00’de Portekiz Ligi maçında karşılaşacak.

Benfica Boavista Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?

Bu heyecan dolu maç, Tabii Spor ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

CANLI İZLEMEK İÇİN:

https://www.ssportplus.com/