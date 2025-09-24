Benfica son dakika golüyle yıkıldı, Mourinho hakemi hedef aldı

Geçtiğimiz hafta Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, ilk maçlarından birinde büyük hayal kırıklığı yaşadı. Bu sezon galibiyet yüzü görmeyen Rio Ave karşısında sahaya çıkan Benfica, 86. dakikada Heorhiy Sudakov’un golüyle öne geçti. Ancak uzatma dakikalarında gelen gol, Portekiz devine üç puana mal oldu.

MOURİNHO’DAN HAKEME SERT SÖZLER

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Mourinho, Benfica’nın galibiyeti hak ettiğini ama hakem kararlarının buna engel olduğunu savundu. Özellikle ilk yarıda iptal edilen golü gündeme taşıyan deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: “İlk yarıda yeterince iyi değildik. İkinci yarı ise bizim sınırlarımız dahilinde gayet iyiydi. Baskındık, agresiftik ve pozisyonlar ürettik, oyunu sürekli rakip yarı sahada oynadık. Oyuna giren iki oyuncu maça hareket kattı. Bir gol attık ama eğer bu yeni futbol, gollerin bir parmak ucu diğerinin ayağına değdi diye iptal edildiği futbolsa, ben bu yeni futbolu sevmiyorum. Ama kural buysa, kabullenmek zorundayız. Denemeye devam ettik ve sonunda golü bulduk ama yemememiz gereken bir gol yedik. Bu bizim için inanılmaz derecede adaletsiz ve kötü bir sonuç. Rio Ave’nin istediği oyun buydu ve hakem buna izin verdi. Kişiliği yok.”