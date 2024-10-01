Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı! Siyah-beyazlılar Kayserispor'u 3-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın kapanış maçının heyecanı Kayseri'de yaşandı. Bellona Kayserispor ile Beşiktaş, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı iki takımın da karşılıklı ataklarına sahne oldu. 16. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Rashica'nın ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Rafa Silva'nın kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

17. dakikada Kayserispor atağında sol kanatta topu taşıyan Cardoso'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Nazon'un şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Mert Günok kontrol etti.

24. dakikada bu sefer gole yaklaşan taraf Beşiktaş oldu. Orta sahayı hızla geçen Rafa Silva'nın derinlemesine pasında ceza sahasına soldan giren Immobile'nin şutunda, top sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

İlk yarının son anlarında devreye önde girme şansından yararlanamayan taraf ise Bellona Kayserispor oldu. 45+1. dakikada sol kanattan Cardoso'nun kaleye paralel ortasında, altıpas üzerine koşu yapan Nazon, uygun pozisyonda topu ıska geçince meşin yuvarlak taca çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIDA 3 ATTI, 3 PUANI ALDI

Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf konuk ekip Beşiktaş oldu. 49. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan ve hızla kaleye yönelen Rafa Silva'nın ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Bilal Beyazıt sağına uzanarak son anda meşin yuvarlağı çeldi.

Siyah-beyeazlılar 56. dakikada ise Gedson Fernandes ile öne geçti. Kaleci Bilal Beyazıt'ın Baran Ali Gezek'e gönderdiği pasta baskı yaparak topu kazanan ve hızla kaleye yönelen Gedson Fernandes ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

75. dakikada hava topunda Carole ile takım arkadaşı Arif Kocaman'ın anlaşmazlığında boşta kalan topu kapan Rafa Silva'nın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Rashica, Attamah'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi. Kazanılan penaltıyı Immobile gole çevirdi ve Beşiktaş karşılaşmada skoru 2-0'a getirdi.

84. dakikada Ali Karimi'nin ceza sahasına ortasında Nazon, Uduokhai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesine davet edilen Atilla Karaoğlan penaltıyı iptal etti.

90+1. dakikada Beşiktaş'ta bir kez daha Ciro Immobile sahneye çıktı. Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasına koşu yapan Immobile, penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve farkı 3'e çıkardı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Beşiktaş mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ligdeki 6. maçında 5 galibiyetini alan siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 16'ya yükseltirken ligde de 3. sıraya yerleşti.

"BUGÜN GÖSTERDİĞİMİZ REAKSİYON ÇOK GÜZEL"

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Van Bronckhorst, eksiklerden dolayı çok sayıda değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Görev verdiği oyuncularının iyi performans sergilediklerini anlatan Van Bronckhorst, "Rashica'yı bugün bek pozisyonuna çektik, iyi oynadı. Hücumdan savunmaya geçiş anlamında iyi bir performans gösterdi. Aynı zamanda penaltı pozisyonunda o da vardı. Bir nevi asist yaptı. Emirhan bek oynadı ama Kayserispor'un bugün oynadığı oyundan dolayı merkezde konumlandı. Tüm sahada birebir oynandık, ikinci yarıda bunu daha iyi yaptık. Joao Mario orta sahada oynadı, farklı pozisyonlarda da oynayabilme yeteneklerine sahip bir futbolcu. Gedson Fernandes, bugün iyi bir gol attı. Orta sahayı kontrol altına aldık. Takımın bugünkü defans performansını övmeliyiz. Hiç gol yemedik. Özellikle Amsterdam'dan sonra bugün gösterdiğimiz reaksiyon çok güzel." dedi.

Bir gazetecinin "Hakemlerin kararını nasıl buluyorsunuz" sorusuna Van Bronckhorst, "Immobile'nin pozisyonu bence penaltıydı. Ama hakemlerin kararına saygı duyup devam etmemiz gerekiyor. Bizler de her zaman haklı olamayız. Aynı fikirde olamayabiliriz. Futbolun sporun doğasında olan bir şey. Bazen tabii isteğiniz şeyleri alamıyorsunuz. Kararlara katılamıyoruz ama kararlara katılıp devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.